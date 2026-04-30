Kubacki przekazał ważną wiadomość. "Nadszedł ten moment"

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Dawid Kubacki ma za sobą kompletnie nieudane dwa sezony. Przyjaciel Kamila Stocha spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie zabrakło także sporej krytyki, a czasem nawet hejtu, ze strony kibiców naszych orłów. Jakby tego było mało Polak właśnie ogłosił koniec długoletniej współpracy. "Nadszedł ten moment" - przekazał w swoich mediach społecznościowych były mistrz świata.

Dawid Kubacki
Dawid KubackiMarcin GolbaAFP

Dawid Kubacki z pewnością pracuje na to, aby wrócić do światowej czołówki. Ostatni raz nasz brązowy medalista olimpijski z 2022 roku mógł się określić mianem jednego z najlepszych skoczków na świecie w sezonie 2022/2023. Wówczas przez długi czas bił się o Kryształową Kulę.

Od tego momentu jego kariera nie tyle wyhamowała, co zwyczajnie zaczęła się brutalnie psuć. W sezonie 2023/2024 Kubacki zajął 28. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Rok później uplasował się o siedem pozycji niżej. Miniony sezon w tym kontekście był dramatyczny.

Kubacki zakończył bowiem dopiero jako 44. skoczek świata. To wynik zdecydowanie poniżej jego oczekiwań. Jakby tego było mało po ostatnim sezonie Kubacki stracił przyjaciela z pokoju. Swoją karierę zakończył bowiem Kamil Stoch. Kubacki również ogłosił koniec, ale długoletniej współpracy.

"Po wielu latach wspaniałej współpracy nadszedł ten moment... nie będę już skakał w różowym kasku Manner. Praca z wami @mannerfriends to była przyjemność i cieszę się że przeżyliśmy wspólnie tyle pięknych chwil. Waszej firmie życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na skoczniach" - napisał na Instagramie.

Najlepsze momenty Kubackiego w jego CV są związane z tym kaskiem. 36-latek będzie walczył o kolejne chwile szczęścia już w innym kasku. Nie przekazał czyje logo zobaczymy na jego sprzęcie w kolejnym sezonie. Istnieje też opcja, że miejsca na kasku nie zajmie żaden inny sponsor.

Dawid Kubacki ogłasza. Pada jasna deklaracja ws. jego startów i planów.Action Press/ShutterstockEast News
Dawid KubackiAction Press/ShutterstockEast News
Kamil Stoch zakończył karierę sportowąAction Press/ShutterstockEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja