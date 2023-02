Kubacki szczególnie zły może być za pierwszy niedzielny skok, który spowodował, że zajmował miejsce dopiero w drugiej dziesiątce. "To był mój błąd. Wyjście z progu było za późne, przez co musiałem się spieszyć (...). A przy tych warunkach, które tutaj mamy, każdy błąd jest niewybaczalny. Uważam, że całościowo tych dobrych czy nawet bardzo dobrych skoków było w ten weekend więcej. I to jest coś co mnie buduje. Ale jestem zły, że ten pierwszy skok w niedzielę nie wyszedł i przez chwilę będzie mnie to jeszcze gryzło" - przyznał Polak, cytowany przez skijumping.pl.