Nie jest to łatwy tydzień dla Dawida Kubackiego. Polski skoczek w miniony weekend osiągnął niezadowalające wyniki w Oberstdorfie, a następnie dowiedział się, że decyzją Thomasa Thurnbichlera w Lahti nie wystartuje w ogóle. Oto co powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Polski skoczek wcale nie chciał ukrywać, że nie jest zadowolony z decyzji podjętej przez trenera . Na pytanie Kamila Wolnickiego o to, czy ma żal do Austriaka, odpowiedział w następujący sposób.

Dawid Kubacki nie jest zadowolony z decyzji trenera. Inaczej sobie to wyborażał

- Na pewno nie jestem zadowolony z tej decyzji, bo inaczej sobie to w głowie układałem. Od początku jestem zdania, że chcę startować, bo skoro trenowałem całe lato, to chcę z tego korzystać, startować i walczyć, bo może w końcu wszystko zaskoczy i będziemy mogli się cieszyć z jakiegoś fajnego wyniku. Jadę z Wojtkiem Toporem i trenerem Zbyszkiem Klimowskim, więc będziemy mogli popracować i dopracować poszczególne elementy na tyle, na ile się da. No i wierzę, że jak wrócę na Raw Air, to będę się cieszył z fajnych wyników - wyjaśnił Kubacki.