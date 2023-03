Po Oslo i Lillehammer kolejnym (i ostatnim) obiektem goszczącym cykl Raw Air jest mamucia skocznia w Vikersund . Obiekt, którego rekord wynosi aż 253,5 metra (należy do Stefana Krafta) w piątek gościł prolog, poprzedzający rywalizację w sobotnim konkursie indywidualnym. W godzinach przedpołudniowych pojawić miały się kobiety, którym zaplanowano na godzinę 10:00 trening, ale z uwagi na trudne warunki atmosferyczne został on odwołany.

Raw Air. Klasyfikacja generalna cyklu

Rywalizację mężczyzn poprzedził pojedynczy skok treningowy. Najlepszy skok zaliczył Stefan Kraft, który uzyskał aż 238 metrów. Nie była to jednak najdłuższa próba. Andreas Wellinger lądował na 245. metrze, ale starczyło to "tylko" do trzeciej lokaty. Alarmująco słabo wypadli Polacy. Najlepszy z nich - Dawid Kubacki był dopiero 19. (210,5 metra). Piotr Żyła skoczył zaledwie... 121,5 metra.