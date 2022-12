Kubacki odpiera zarzuty po konkursie. "Z nikim się nie biłem"

Puchar Świata w Titisee-Neustadt. Dawid Kubacki nie dał szans rywalom, trzecia wygrana w sezonie

Jak zawsze znalazł też oczywiście rzeczy, które można jeszcze poprawić. Lider Pucharu Świata zwrócił także uwagę na to, że to był bardzo udany dzień nie tylko dla niego indywidualnie, ale dla całej kadry prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera.

- Zawsze znadzie się coś, do czego można się przyczepić. To oczywiście jakieś drobnostki, detale, ale jest nad czym pracować. Dzień może nie był idealny, ale na pewno bardzo udany i to nie tylko dla mnie, ale dla całego naszego zespołu, bo wszyscy skakali dobrze i osiągnęli wynik. To był solidny występ drużyny, czuć, że zrobiliśmy kilka kroków naprzód - zakończyl Kubacki.