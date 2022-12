Kubacki odpalił "petardę", a to nie koniec! Zaskakujące słowa Polaka

Dawid Kubacki wchodzi w Turniej Czterech Skoczni w kapitalnej formie. Nasz faworyt do wygrania całego cyklu zajął drugie miejsce w kwalifikacjach, przegrywając tylko z Halvorem Egnerem Granerudem. Przyznał jednak, że nie jest jeszcze w stuprocentowej dyspozycji po lekkiej chorobie i stać go na jeszcze dalsze skoki. To daje nadzieje przed konkursem w Oberstdorfie.