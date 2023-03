Dawid Kubacki po sobotnim konkursie, który był raczej dla niego do zapomnienia (dziewiąta lokata, pomimo świetnej próby w drugiej serii), w niedzielę 12 marca znów z optymizmem mógł patrzeć na swoje rezultaty - udało mu się bowiem oddać dwa dobre skoki (127 i 130 m) i znalazł się w ścisłej czołówce rywalizacji .

Zajął na podium dokładnie trzecie miejsce - choć należy dodać, że drugi Słoweniec Anże Laniszek pokonał go o... jedną dziesiątą punktu. Tak czy inaczej Kubacki miał dodatkowy powód do świętowania w swoje urodziny - a ponadto przełamał on pewną niemoc "Biało-Czerwonych" w Norwegii.