Kubacki nie owijał w bawełnę po konkursie. Oto co pomogło mu wygrać

- Świetnie się czuję, lepszego rozpoczęcia sezonu nie mogłem sobie wymarzyć. Wiedziałem, że stać mnie na takie wyniki, ale to sport i wszystko może się zdarzyć, zwłaszcza przy takiej aurze. Ale zrobiłem swoje, oddałem dobre skoki, ale i miałem szczęście do warunków, nie wycięło mnie - mówił tuż po konkursie, podkreślając jednocześnie fakt, że cała drużyna bardzo dobrze zapunktowała.

Dopytany, czy to sto procent aktualnej formy, na jaką go stać, odparł: - Moje skoki nie były do końca takie swobodne. Wiadomo, to pierwszy konkurs w sezonie, więc trochę emocji było, ale moim skokom brakowało swobody i mogły być lepsze, choć i tak były na wystarczającym poziomie - rozsądnie analizował.