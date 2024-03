Kubacki nie mógł tego darować. Nagła riposta na wizji. "Ale żeś mi dojechał"

Skoki narciarskie: PŚ w Vikersund. Dawid Kubacki komentuje występ w prologu

A wracając do kwestii sportowych, dodał: - Na razie nie polatałem. Musimy przeglądnąć. Wydawało mi się, że ostatni skok miał więcej kierunku i prędkości za progiem. Co prawda przez to też bula się szybciej zbliżyła. Miałem nadzieję, że mnie odciągnie, ale gdzieś tej prędkości brakowało. Musimy usiąść i przeanalizować, bo gdybym wiedział, czemu to jest, to pewnie zrobiłbym to już w tym. skoku.