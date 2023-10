Kubacki nie gryzł się w język, wyjawił, co zawiodło w drugim skoku. Wymowne słowa

Bieżący sezon 2023, który rozpoczął się w samej końcówce lipca we francuskim Courchevel, rozgrzewał fanów przez wiele tygodnii. W jego trakcie zawodnicy rywalizowali jeszcze na skoczniach w Szczyrku, Rasnovie i Hinzenbach , oddając swoje skoki w ośmiu konkursach indywidualnych.

Zakończenie letnich zmagań zaplanowano w niemieckim Klingenthal, gdzie jednym z głównych faworytów do zwycięstwa był Dawid Kubacki. Ostatecznie reprezentant Polski zajął drugą lokatę, choć po pierwszej serii to właśnie on mógł cieszyć się z prowadzenia.