Ponieważ już w Wiśle Polska wykorzystała pulę krajową, jeśli chodzi o liczbę skoczków dla gospodarza zawodów Pucharu Świata, to dziś na starcie stanęło sześciu "Biało-Czerwonych". W pierwszym treningu najlepszy okazał się Dawid Kubacki. Jego skok na 136 m był najdalszym w całej stawce, dzięki czemu skoczek z Nowego Targu znalazł się na pierwszym miejscu.

Dobrze spisał się też Piotr Żyła, który wylądował na 123 m. Dało mu to dziewiąte miejsce.

Czwartym w kolejności Polakiem okazał się nie Paweł Wąsek, a Aleksander Zniszczoł. Skoczył on 117 m, co dało mu 21. miejsce. Wąsek, co prawda, lądował 2,5 m dalej, ale jego kolega z kadry miał dodane ponad 10 punktów, a jemu odjęto 0,8. Dlatego ostatecznie Wąsek znalazł się na 32. lokacie.