- Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak - tak prezentują się personalia reprezentacji Polski w skokach narciarskich na zimowe igrzyska A.D. 2026. Decyzję w tej sprawie Polski Związek Narciarski ogłosił - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - 22 stycznia, a więc po konkursach Pucharu Świata w Sapporo.

Włoska impreza czterolecia zostanie oficjalnie zainaugurowana w piątek 6 lutego. Przedsmak rywalizacji na skoczni będzie można jednak poczuć już dzień wcześniej.

Na czwartek zaplanowano pierwsze treningi na skoczni normalnej, na której walka o medale wśród mężczyzn zaplanowana została na poniedziałek 9 lutego. Pięć dni później, w Walentynki, poznamy najważniejsze rozstrzygnięcia na dużym obiekcie.

Igrzyska nie będą jednak jednoznaczne w całkowitym zatrzymaniem cyklicznej rywalizacji. Oczywiście, na czas ich trwania nie będą organizowane zawody rangi Pucharu Świata, za to Pucharu Kontynentalnego - już tak.

Skoki narciarskie: Puchar Kontynentalny. Oto kadra Polski na konkursy w Kranju

Najbliższe konkursy odbędą się w sobotę (7 lutego) i niedzielę (8 lutego) w Kranju. Wiemy już, w jakim składzie w podróż do Słowenii uda się nasza kadra. Polski Związek Narciarski wydał komunikat w tej sprawie.

Wojciech Topór do Słowenii zabiera: Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła, Macieja Kota, Klemensa Joniaka, Jakuba Wolnego i Adama Niżnika

Oznacza to, że w trakcie igrzysk zobaczymy w akcji Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego, lecz nie w tej lokacji, w której obaj by sobie tego życzyli.

Rozwiń

Sam "Wewiór" będzie jednak obecny w Predazzo, gdzie jego koledzy powalczą o medale. Jak sam przyznał, pojawi się we Włoszech w dość nietypowej dla siebie roli eksperta na antenie Eurosportu.

- Będę się pakował i przyjadę na igrzyska. Będę ekspertem. Nie wiem, co tam będę mówił. Nie oglądajcie tego w domu - ogłosił z uśmiechem na ustach sam zainteresowany.

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Piotr Żyła Marcin Golba/NurPhoto AFP

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport