Kubacki i Żyła na liście PZN. Wystąpią w czasie igrzysk. Jest komunikat

Tomasz Brożek

Fani zimowych sportów mogą już odliczać godziny do ceremonii otwarcia tegorocznych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. W kadrze, która powalczy we Włoszech o medale zabrakło miejsca dla dwóch naszych weteranów - Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyły. Obu będziemy mogli oglądać w akcji w trakcie trwania imprezy czterolecia, tyle że nie w Italii, a w Słowenii. Polski Związek Narciarski wydał już komunikat w tej sprawie.

Po lewej stronie skoczek narciarski ląduje na nartach na śniegu z rozłożonymi rękami, w stroju sportowym i kasku, z widocznym logo sponsorów. Po prawej stronie zbliżenie na zawodnika w kombinezonie, trzymającego narty, z kaskiem na głowie i goglami.
Skoki narciarskie. Na zdjęciu Dawid Kubacki oraz Piotr ŻyłaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / IMAGO/Dominik Berchtold/Imago Sport and News/East NewsEast News

- Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak - tak prezentują się personalia reprezentacji Polski w skokach narciarskich na zimowe igrzyska A.D. 2026. Decyzję w tej sprawie Polski Związek Narciarski ogłosił - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - 22 stycznia, a więc po konkursach Pucharu Świata w Sapporo.

Włoska impreza czterolecia zostanie oficjalnie zainaugurowana w piątek 6 lutego. Przedsmak rywalizacji na skoczni będzie można jednak poczuć już dzień wcześniej.

Na czwartek zaplanowano pierwsze treningi na skoczni normalnej, na której walka o medale wśród mężczyzn zaplanowana została na poniedziałek 9 lutego. Pięć dni później, w Walentynki, poznamy najważniejsze rozstrzygnięcia na dużym obiekcie.

    Igrzyska nie będą jednak jednoznaczne w całkowitym zatrzymaniem cyklicznej rywalizacji. Oczywiście, na czas ich trwania nie będą organizowane zawody rangi Pucharu Świata, za to Pucharu Kontynentalnego - już tak.

    Skoki narciarskie: Puchar Kontynentalny. Oto kadra Polski na konkursy w Kranju

    Najbliższe konkursy odbędą się w sobotę (7 lutego) i niedzielę (8 lutego) w Kranju. Wiemy już, w jakim składzie w podróż do Słowenii uda się nasza kadra. Polski Związek Narciarski wydał komunikat w tej sprawie.

    Wojciech Topór do Słowenii zabiera: Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła, Macieja Kota, Klemensa Joniaka, Jakuba Wolnego i Adama Niżnika 
    czytamy

    Oznacza to, że w trakcie igrzysk zobaczymy w akcji Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego, lecz nie w tej lokacji, w której obaj by sobie tego życzyli.

    Sam "Wewiór" będzie jednak obecny w Predazzo, gdzie jego koledzy powalczą o medale. Jak sam przyznał, pojawi się we Włoszech w dość nietypowej dla siebie roli eksperta na antenie Eurosportu.

    - Będę się pakował i przyjadę na igrzyska. Będę ekspertem. Nie wiem, co tam będę mówił. Nie oglądajcie tego w domu - ogłosił z uśmiechem na ustach sam zainteresowany.

    Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
    Dawid KubackiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Sportowiec w żółtej czapce i czerwonym stroju udziela wywiadu mediom, otoczony mikrofonami z logotypami stacji radiowych, w tle rozmyte zimowe otoczenie.
    Piotr ŻyłaMarcin Golba/NurPhotoAFP
