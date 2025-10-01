Kubacki i Stoch wrócili do tematu Thurnbichlera. "Motywował nas jak piętnastolatków"

Podczas ostatniego weekendu poprzedniego sezonu Pucharu Świata kibice i dziennikarze chyba przeczuwali, że wypowiedzi polskich skoczków będą ciekawe. Na jego starcie Polski Związek Narciarski ogłosił nadchodzące odejście Thomasa Thurnbichlera. Wywiady z naszymi reprezentantami faktycznie były pełne treści. Wszyscy wiedzieli, że atmosfera nie była dobra, o czym wprost powiedział Aleksander Zniszczoł. Daleko w ocenie szkoleniowca poszedł Dawid Kubacki.

- Zmiany są czymś podyktowane. Poza tym, że nie było wyniku, to nie było perspektywy, że coś się tu zmieni. Próbowaliśmy od dwóch i pół roku z tym walczyć, żeby jednak coś się zmieniło, ale jednak się nie udało. Chaos w grupie i brak konsekwencji był przyczyną tego, co się tu działo. Jak się widzi, że ktoś rzuca kłody pod nogi zawodnikom i jest to główny trener, to trudno, żeby było fajnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to, co robił [Thurnbichler], żeby zrobić pod górkę Kamilowi [Stochowi], to zakrawa o zbrodnię - wybuchł przed kamerą Eurosportu, czym zszokował wielu fanów.

W środę Kubacki, Stoch i Maciej Kot byli gośćmi "Hejt Parku" w Kanale Sportowym. Jeden z dzwoniących kibiców podkreślił, że jego zdaniem słowa 35-latka były niepotrzebne. Skoczek się z nim zgodził.

Dawid Kubacki mówi o współpracy z Thomasem Thurnbichlerem. "Nie był złym trenerem"

- Z czasem się okazało, ze to nie było potrzebne, ale wehikułu czasu nie mam. Tam było zbyt dużo emocji, które w końcu wybuchły, a przez cały sezon musiały być schowane. W końcu to wybuchło. Raczej to nie było potrzebne. Po czasie już to wiem, bo mi się to odbiło czkawką. Już tego nie jestem w stanie wrócić w tej chwili. Temat trzeba zamknąć i skupić się na tej robocie, która jest teraz i wrócić do normalności, do tego, że mamy fajną atmosferę w grupie i pracujemy tak jak trzeba. Zaczynają to wyniki pokazywać. Mam świadomość, jak to wyszło i ze może nie było to fajne. W emocjach człowiek czasem powie dwa słowa za dużo - przyznał.

Co nie grało z Thomasem? Do tego bym nie wracał

Po chwili jednak nieco bardziej się otworzył.

- Nie uważam, że Thomas był złym trenerem, nigdy nic takiego nie powiedziałem. To kwestia korzystania z informacji, które się ma. Maciek (Maciusiak, nowy trener kadry - red.) trochę bardziej nas "słucha", wsłuchuje się w to, co mamy do powiedzenia, czego potrzebujemy. Jesteśmy doświadczonymi zawodnikami, czujemy swoje potrzeby. Ciało nam podpowiada: "tego jest trochę za dużo". W naszym wieku trzeba się w to wsłuchać. Kiedy się przesadzi, to trochę więcej czasu trzeba, zanim się wróci do pełni sił - przyznał.

O potencjalnie zbyt intensywnych przedsezonowych treningach mówiło się po kampanii 2023/24, drugim z trzech pod wodzą austriackiego szkoleniowca. - Myślę, że trenera Thurnbichlera czeka dużo pracy nad pozycją dojazdową. Dobry dojazd przekłada się na dobre odbicie i tutaj nie ma się co czarować. Ale musi być do tego podstawa, a więc dobre przygotowanie fizyczne. Latem w przygotowaniach zostały popełnione błędy, ale nie wnikam w to - mówił w marcu 2024 roku trener Jan Szturc.

Kubacki w studiu powiedział jeszcze jedno mocno brzmiące zdanie.

Próbował nas motywować jak 15-latków, że trzeba jeszcze więcej. Ciało podpowiadało, że już dość, że nie daje rady, trzeba odpocząć

Wypowiedział się też sam Stoch. - Wiek nie był problemem. Pierwsze miesiące były ok. To jest głupie ze strony dziennikarzy, że pytają, który trener jest lepszy, co ma jeden, czego nie ma drugi. Jesteśmy różnorodni jako ludzie, każdy ma inne cechy charakteru. Trudno jest wydobyć różnice - zakończył.

