Kubacki dał sygnał. Maciusiak tylko na to czekał. Kluczowe wieści przed PŚ w Zakopanem

Dawid Kubacki, podobnie jak Aleksander Zniszczoł, nie został powołany na 74. Turniej Czterech Skoczni. Zamiast tego dwukrotnego brązowego medalistę olimpijskiego zesłano do kadry B, która w ten weekend rywalizuje w Engelbergu, w Pucharze Kontynentalnym.

Już podczas treningu 35-latek udowodnił, że nie należy go skreślać. W serii próbnej był najlepszy w całej stawce. Świetnie poszło mu również w konkursie głównym. Oddał dwa kapitalne skoki. Najpierw osiągnął 131,5 m, a w drugiej serii wylądował pół metra bliżej.

Ostatecznie zgarnął 280,1 pkt, co dało mu trzecie miejsce na podium. W takiej formie Kubackiego chcielibyśmy oglądać na każdych zawodach. Okazuje się, że jego sobotni wyczyn to nie jedyny powód do radości dla polskich fanów skoków.

W ten weekend skoczkowie podczas Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu przy okazji walczą również o dodatkowe miejsca do zawodów w Zakopanem i Sapporo w ramach Pucharu Świata. Przywilej ten będzie dotyczył trzech najlepszych zawodników po dwóch konkursach w szwajcarskim mieście.

Drugi z nich rozpocznie się w niedzielę o godz. 12:00. Jeśli po weekendzie Dawid Kubacki będzie w najlepszej trójce, może zasilić kadrę "Biało-Czerwonych" jako szóste ogniwo na konkursy w Zakopanem, które odbędą się 10 i 11 stycznia. W Sapporo skakać będziemy w dniach 17-18 stycznia.

Dla przypomnienia - dodatkową grupę zawodników gospodarz danych zawód PŚ może wystawić dwa razy w sezonie. Trener Maciej Maciusiak limit wykorzystał w Wiśle. - Zgłosimy dziesięciu zawodników na oba konkursy. Wykorzystamy już teraz przysługującą nam kwotę - mówił wówczas trener reprezentacji Polski.

Dla Kubackiego to ważne wieści w kontekście zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich, na które pragnie jechać, choć jego obecna sytuacja jest bardzo trudna.

Dawid Kubacki jest ostatnim polskim skoczkiem, który zanotował zwycięstwo w zawodach PŚ FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Dawid Kubacki z brązowym medalem igrzysk olimpijskich BEN STANSALL AFP

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk/Reporter East News