Kubacki całkowicie zbił z tropu reportera. Wiedział, że usłyszy to pytanie

Letnia Grand Prix wróciła do Szczyrku po 12 latach przerwy . Na skoczni Skalite polscy zawodnicy wykonali zadanie bez zarzutu . W kwalifikacjach zajęli aż siedem miejsc w czołowej dziesiątce.

- Myślę, że piątek można zaliczyć na plus - oznajmił Kubacki w rozmowie z TVP Sport. - Całkiem porządnie się skakało. Brakowało może drobnych detali, ale było to w miarę płynne skakanie, stabilnie i przyzwoite. To dobra baza, na której można pracować przez najbliższe dwa dni.