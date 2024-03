Kubacki bez zastanowienia wypalił wprost przed kamerą. Reportera na moment zatkało

Wydawało się, że dla "Biało-Czerwonych" to będzie udane popołudnie w Trondheim. Pięciu Polaków w pierwszej serii i... pięciu w rundzie finałowej. Ostatecznie żaden z nich nie utrzymał pozycji zajmowanej po pierwszym skoku.

Dawid Kubacki mówi o lotach Vikersund. "Jadę polatać, nie powalczyć"

- Myślę, że to były całkiem spoko skoki, naprawdę przyzwoite . W tym drugim, żeby jeszcze chciało mocniej pociągnąć na dole... bo na progu było dobrze. Ale nie trzymało do końca. Trzeba dodać, że mieliśmy dość trudne warunki, bo jednak z grubsza z tyłu wiało - mówił Kubacki przed kamerą Eurosportu tuż po konkursie.

- Z takimi skokami jak dziś można już coś próbować, na lotach można to na dole wykorzystać - dodał mistrz świata z Seefeld. - Bo jak się prędkość wytraci tuż za progiem, to zostaje już tylko walka, żeby przeżyć. Byle tylko przynajmniej do tego 180. metra dolecieć.