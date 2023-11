Kto zostanie nowym mistrzem? Granerud zdradził, kogo boi się najbardziej

Głównym rywalem Halvora Egnera Graneruda przez znaczną część sezonu był Dawid Kubacki . W pewnym momencie stało się jasne, że Polak potrzebowałby cudu, aby prześcignąć lidera i zająć pierwsze miejsce na koniec sezonu. Poważna choroba serca jego żony zakończyła ich rywalizację. Kubacki w marcu musiał wycofać się z zawodów, co równało się mistrzostwu Graneruda .

Kogo obawia się Granerud? Powiedział wprost. Padło nazwisko

Teraz zaczyna się kolejny sezon i nie wiemy, w jakiej formie są poszczególni zawodnicy. To będzie klarować się dopiero na przestrzeni najbliższych tygodni. W rozmowie z "WP SportoweFakty" Granerud zdradził, którego rywala w tym momencie obawia się najbardziej.

Co ciekawe, nie jest to ani Dawid Kubacki, ani Anze Lanisek. Aktualny mistrz wskazał na swojego rodaka i zwrócił uwagę na to, iż dużo zależy od tego, kto jak odnajdzie się przy nowych zasadach dotyczących kombinezonów.