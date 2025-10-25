Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kto z polskich skoczków pojedzie na igrzyska? Maciej Maciusiak mówi o niesprawiedliwości

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Do końca kwalifikacji olimpijskich skokach narciarskich zostały niespełna trzy miesiące. Na ten moment Polska może wystawić w gronie mężczyzn czterech skoczków. O to toczy się cały czas walka. Maciej Maciusiak, trener kadry, zdradził w rozmowie z Interia Sport, jakimi zasadami będzie się kierował w wyborze zawodników. - Jakiego składu bym nie wybrał, to i tak będzie to niesprawiedliwe, bo na pewno na wyjazd zasługuje większa grupa - przyznał szkoleniowiec reprezentacji.

Maciej Maciusiak
Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Na 20 konkursów przed końcem kwalifikacji w skokach narciarskich do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku), Polska osiągnęła cel i powiększyła kwotę do czterech zawodników.

By mieć taki przywilej, trzeba mieć w "25" rankingu olimpijskiego czterech zawodników. W tym momencie są to: Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. Właśnie w takiej kolejności.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Maciej Maciusiak określił zasady kwalifikacji na igrzyska w kadrze

Jakie szanse zatem mają inni polscy skoczkowie i jakim kryterium będzie się kierował Maciej Maciusiak, który jest trenerem kadry? Dla tego szkoleniowca nie jest to prosta sytuacja, ale musiał określić pewne zasady, by nie było niedomówień.

Na ten moment wychodzi na to, że będziemy mieli czterech zawodników na igrzyskach, ale wiele się jeszcze może wydarzyć. Jakiego składu bym nie wybrał, to i tak będzie to niesprawiedliwe, bo na pewno na wyjazd zasługuje większa grupa. Na ten moment, jeśli będziemy mieli cztery miejsca, to pojedzie trzech zawodników z rankingu, a czwarty będzie z wyboru trenera głównego. Oczywiście po konsultacjach
przyznał Maciusiak w rozmowie z Interia Sport.

Na ten moment zatem miejsce na igrzyskach, według ustalonych kryteriów, mają: Wąsek, Kubacki i Zniszczoł, choć ten ostatni ma niewielką punktową przewagę na Stochem.

- Zostało jeszcze 20 konkursów, a zatem sporo przestrzeni na zapewnienie sobie olimpijskiej kwalifikacji. Jeśli zawodnik będzie regularnie punktował, to ma szansę na wyjazd - powiedział trener kadry.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Kacper Tomasiak czarował w Klingenthal. Piotr Żyła podpatrywał, piękne słowa Kamila Stocha o 18-latku

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Fatalna sytuacja Piotra Żyły, Macieja Kota i Kacpra Tomasiaka

    Obecnie nie najlepiej wygląda sytuacja Piotra Żyły i Macieja Kota. W rankingach nie ma na razie miejsca dla Kacpra Tomasiaka, a on przecież jest na fali wznoszącej. Czy to oznacza, że może zabraknąć na igrzyskach któregoś z tych skoczków?

    - Zawsze będą jakieś dywagacje dotyczące składu. To będzie bardzo trudna decyzja, ale na pewno postąpimy tak, by z naszej perspektywy było jak najbardziej sprawiedliwie - zakończył Maciusiak.

    - Nie ma miękkiej gry. Nikt za darmo nie pojedzie, bo nigdy tak u nas nie było - dodał Dawid Kubacki.

    Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Adam Małysz (prezes PZN) i Marcin Bachleda (trener kadry kobiet w skokach)
    Skoki Narciarskie

    Alarm w kadrze tuż przed Pucharem Świata w skokach. Trenerzy rozkładają ręce

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Młody mężczyzna w sportowym stroju zimowym, ubraną w czerwoną kurtkę, czapkę z logo oraz polską flagą na froncie. Na szyi wisi medal lub plakietka. W tle rozmyte śnieżne otoczenie.
    Dawid KubackiMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej i czapce z daszkiem, z plecakiem na ramionach, stoi na tle rozmytego tłumu podczas wydarzenia sportowego.
    Kamil StochDamian KlamkaEast News
    Uśmiechnięty skoczek narciarski w stroju sportowym i czapce z logotypem, trzyma narty na ramieniu oraz torbę sportową, w tle puste trybuny stadionu sportowego.
    Piotr ŻyłaDamian KlamkaEast News
    Młody mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z biało-czerwoną flagą trzyma długie, żółte narty Fischer, stojąc na tle trybun i kontenerów technicznych stadionu sportowego.
    Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja