Dawid Kubacki, Halvor Egner Granerud i Anze Lanisek . A może jednak Stefan Kraft, Kamil Stoch i Piotr Żyła ? Trwający obecnie sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich dostarcza kibicom wiele emocji. Wszystko przez zaciętą rywalizację sześciu wymienionych wcześniej zawodników. Choć to Dawid Kubacki jest obecnie liderem klasyfikacji generalnej, na najwyższym stopniu podium w tym sezonie często stawali także Norweg i Słoweniec. Znakomitymi skokami często zachwyca także Stefan Kraft, a Kamil Stoch i Piotr Żyła (podobnie jak Kubacki) wyraźnie rozkwitają pod wodzą nowego szkoleniowca, Thomasa Thurnbichlera .

O tym, jak mocni są ci zawodnicy przekonać mogliśmy się podczas 71. Turnieju Czterech Skoczni. Choć Złoty Orzeł powędrował finalnie w ręce Halvora Egnera Graneruda, Polacy, Austriak i Słoweniec cały czas włączali się do walki o czołowe lokaty wszystkich czterech konkursów. Niestety, niemiecko-austriacki turniej to przede wszystkim długa i wyczerpująca rywalizacja na wysokim poziomie. Zmęczenie dało o sobie znać wielu zawodnikom, w tym m.in. Kamilowi Stochowi. Polak na krótko po powrocie do Polski zachorował, a jego występ podczas Pucharu Świata w Zakopanem stanął pod znakiem zapytania.