Przypomnijmy, że powodem odwołania przez organizatorów konkursów Pucharu Świata w Sapporo są obostrzenia w "Kraju Kwitnącej Wiśni". Pandemia koronawirusa zmusiła już do rezygnacji Japończyków z wielu imprez sportowych - teraz dotknęło to także skoki narciarskie. Na Okurayamie miały odbyć się trzy konkursy indywidualne w dniach 21-23 stycznia 2022 roku. Nieco wcześniej w tym kraju rywalizować miały na dwóch obiektach kobiety. Ich zmagania (w Sapporo, 8-9 stycznia i Zao, 14-15) także nie dojdą do skutku.

Zastępstwo dla konkursów mężczyzn chcieliby zorganizować Polacy. Początkowo mówiło się o tym, że zgłoszona zostanie kandydatura Szczyrku, ale ten pomysł upadł i PZN poinformował oficjalnie, ucinając plotki, że wystąpił z wnioskiem do FIS o dodatkowe zawody Pucharu Świata w Wiśle.

Teraz jednak okazuje się, że Polacy będą mieli bardzo poważnego rywala. Jak poinformował za pośrednictwem Twittera profil "inSJders", zajmujący się skokami narciarskimi, zarówno konkursy kobiet jak i mężczyzn chcieliby zorganizować Niemcy, prawdopodobnie na skoczni w Titisee-Neustadt. To z całą pewnością mocna kandydatura, szczególnie przez wzgląd na fakt, że udałoby się połączyć zawody mężczyzn i kobiet.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze w tym tygodniu.