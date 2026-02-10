Ksiądz ujawnia prawdę o Tomasiaku. Co za słowa duchownego nt. skoczka

Niebywały sukces Kacpra Tomasiaka rozpalił emocje kibiców w całej Polsce. Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 19-letni skoczek narciarski sięgnął po srebrny medal w konkursie indywidualnym mężczyzn na skoczni normalnej w Predazzo, zostając wicemistrzem olimpijskim. Dla młodego zawodnika to największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze, a dla polskich fanów sportu - jeden z najjaśniejszych momentów tych igrzysk.

Co ciekawe, jeszcze zanim Tomasiak zasiadł na belce startowej w poniedziałkowych zawodach, w sieci pojawił się wyjątkowy wpis. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej poprosiło wiernych o modlitwę o udany i bezpieczny występ młodego skoczka. Wpis szybko zyskał popularność, a po zdobyciu przez niego medalu nabrał symbolicznego znaczenia.

Był ministrantem w jego parafii. Ksiądz przemówił po sukcesie Kacpra Tomasiaka

Teraz w sprawie Kacpra Tomasiaka głos zabrał ks. Przemysław Gawlas z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie sportowiec przez lata służył jako ministrant. W rozmowie z "Faktem" duchowny zdradził, jakim lektorem był olimpijski wicemistrz. "Jako ministrant był solidny i obowiązkowy. Taki, na którego zawsze można było liczyć" - podkreślił.

Ks. Gawlas nie krył dumy z sukcesu 19-latka. "To ogromna radość. Zawsze w niego wierzyliśmy. A teraz dochodzi do nas, że mamy wicemistrza olimpijskiego" - mówił. Jak wspomina, Tomasiak od najmłodszych lat wyróżniał się na tle rówieśników spokojem, dojrzałością i kulturą osobistą. "Bardzo ułożony, szanujący innych, nauczycieli, kolegów, księży. Od dziecka był "na podium", nie tylko w sporcie, ale i w nauce" - dodał. Choć z czasem treningi i częste wyjazdy ograniczyły jego obecność przy ołtarzu, nikt nie miał do niego pretensji. "Było widać, że ciężko pracuje" - zaznaczył duchowny.

Rywalizacja skoczków narciarskich na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich dopiero się nabiera tempa. Już we wtorek na obiekcie HS 107 odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, w którym wezmą udział również reprezentanci Polski - Pola Bełtowska, Anna Twardosz, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Potem zmagania olimpijskie przeniosą się na skocznię dużą, gdzie zaplanowano rywalizację indywidualną kobiet i mężczyzn, a także konkurs duetów z udziałem panów.

Poczynania polskich skoczków w Predazzo - podobnie jak pozostałych polskich olimpijczyków - śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

Kacper Tomasiak podczas konkursu skoków na zimowych igrzyskach 2026 JAVIER SORIANO AFP

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich JAVIER SORIANO AFP

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim Grzegorz Momot PAP

