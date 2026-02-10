Ksiądz ujawnia prawdę o Tomasiaku. Co za słowa duchownego nt. skoczka

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kacper Tomasiak, wicemistrz olimpijski z Predazzo, ma za sobą nie tylko imponującą drogę sportową, ale także wyjątkową historię z czasów młodości. Jeszcze zanim zaczął odnosić sukcesy w skokach narciarskich, 19-latek był bowiem ministrantem. Tuż po jego sukcesie na igrzyskach głos zabrał ks. Przemysław Gawlas, który ujawnił, jaką osobą jest prywatnie podopieczny Macieja Maciusiaka.

Osoba ubrana w biały sportowy strój z czerwonym zimowym czapką na głowie, w tle okrągłe wstawienie prezentujące mężczyznę w czarnej sutannie, stojącego w pomieszczeniu.
Ksiądz ujawnił prawdę o Kacprze TomasiakuFacebook/Przemysław Gawlas, Foto Olimpik/NurPhotoAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Niebywały sukces Kacpra Tomasiaka rozpalił emocje kibiców w całej Polsce. Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 19-letni skoczek narciarski sięgnął po srebrny medal w konkursie indywidualnym mężczyzn na skoczni normalnej w Predazzo, zostając wicemistrzem olimpijskim. Dla młodego zawodnika to największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze, a dla polskich fanów sportu - jeden z najjaśniejszych momentów tych igrzysk.

Co ciekawe, jeszcze zanim Tomasiak zasiadł na belce startowej w poniedziałkowych zawodach, w sieci pojawił się wyjątkowy wpis. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej poprosiło wiernych o modlitwę o udany i bezpieczny występ młodego skoczka. Wpis szybko zyskał popularność, a po zdobyciu przez niego medalu nabrał symbolicznego znaczenia.

Tomasiak z medalem olimpijskim. Marcin Najman nie mógł milczeć

Był ministrantem w jego parafii. Ksiądz przemówił po sukcesie Kacpra Tomasiaka

Teraz w sprawie Kacpra Tomasiaka głos zabrał ks. Przemysław Gawlas z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie sportowiec przez lata służył jako ministrant. W rozmowie z "Faktem" duchowny zdradził, jakim lektorem był olimpijski wicemistrz. "Jako ministrant był solidny i obowiązkowy. Taki, na którego zawsze można było liczyć" - podkreślił.

Ks. Gawlas nie krył dumy z sukcesu 19-latka. "To ogromna radość. Zawsze w niego wierzyliśmy. A teraz dochodzi do nas, że mamy wicemistrza olimpijskiego" - mówił. Jak wspomina, Tomasiak od najmłodszych lat wyróżniał się na tle rówieśników spokojem, dojrzałością i kulturą osobistą. "Bardzo ułożony, szanujący innych, nauczycieli, kolegów, księży. Od dziecka był "na podium", nie tylko w sporcie, ale i w nauce" - dodał. Choć z czasem treningi i częste wyjazdy ograniczyły jego obecność przy ołtarzu, nikt nie miał do niego pretensji. "Było widać, że ciężko pracuje" - zaznaczył duchowny.

Rywalizacja skoczków narciarskich na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich dopiero się nabiera tempa. Już we wtorek na obiekcie HS 107 odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, w którym wezmą udział również reprezentanci Polski - Pola Bełtowska, Anna Twardosz, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Potem zmagania olimpijskie przeniosą się na skocznię dużą, gdzie zaplanowano rywalizację indywidualną kobiet i mężczyzn, a także konkurs duetów z udziałem panów.

Poczynania polskich skoczków w Predazzo - podobnie jak pozostałych polskich olimpijczyków - śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Tak Tomasiak świętował medal. Żyła wszystkim się pochwalił. Prawda wyszła na jaw

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Sportowiec w kombinezonie narciarskim i kasku podczas rozpędzania się na belce startowej skoczni narciarskiej, w pozycji aerodynamicznej, gotowy do oddania skoku.
Kacper Tomasiak podczas konkursu skoków na zimowych igrzyskach 2026 JAVIER SORIANOAFP
Czterech sportowców w strojach reprezentacyjnych różnych krajów z medalami na szyjach, stojących ramię w ramię na podium, wyrażających radość i entuzjazm po wygranej sportowej.
Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskichJAVIER SORIANOAFP
Sportowiec w białym stroju z polskim godłem gryzie srebrny medal, w ręku trzyma maskotkę olimpijską, ma na głowie czerwoną czapkę i narciarskie gogle na szyi.
Kacper Tomasiak z medalem olimpijskimGrzegorz MomotPAP
Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja