Ksiądz ujawnia prawdę nt. Pawła Wąska. Jego słowa mogą wielu zaskoczyć

Paweł Wąsek to jeden z najbardziej utalentowanych polskich skoczków narciarskich młodego pokolenia. 26-latek pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w kadrze, a jego kariera nabrała spektakularnego tempa podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. To właśnie tam, w konkursie duetów, wspólnie z Kacprem Tomasiakiem sięgnął po srebrny medal. Ten sukces sprawił, że kibice zaczęli interesować się nie tylko jego sportową formą, ale i życiem prywatnym.

Paweł Wąsek nie jest katolikiem. Jego religię wyznaje w Polsce tylko 70 tys. ludzi

26-latek od dłuższego już czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z kibicami nowinkami z życia zawodowego i prywatnego. O wielu tematach skoczek nie wypowiada się jednak głośno. Z pewnością niewielu fanów zdaje sobie sprawę z tego, że Wąsek... nie jest katolikiem. Wicemistrz olimpijski jest luteraninem i należy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, największego Kościoła protestanckiego w Polsce, który zrzesza niespełna 70 tys. wiernych. To właśnie w tej wspólnocie dojrzewał jako człowiek i sportowiec.

O religijności medalisty olimpijskiego jakiś czas temu publicznie wypowiedział się ks. Jan Bryt - duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i nauczyciel religii w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, do której uczęszczał Wąsek. W 2025 roku na Facebooku wspominał swojego ucznia z dużą sympatią. "Bardzo fajny uczeń - super wielbiliśmy Boga w pieśniach na lekcjach religii (…) Paweł ma piękny głos i bardzo dobry słuch. Zawsze mu mówiłem, żeby zaufał Bogu, bo tylko Bogu są wiatry posłuszne i morza też" - pisał wówczas duchowny.

Choć sam Wąsek rzadko mówi publicznie o wierze, jego wyznaniowa tożsamość wzbudza ciekawość. Co ciekawe, w tej samej tradycji wychowali się także inni mistrzowie skoków narciarskich w Polsce - Adam Małysz oraz Piotr Żyła.

Ewangelicyzm, choć należy do chrześcijaństwa, znacząco różni się od katolicyzmu. Luteranie na przykład odrzucają zwierzchnictwa papieża, a ich jedynym autorytetem jest Pismo Święte.

Paweł Wąsek Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak (po lewej) i Paweł Wąsek Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

