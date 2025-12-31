Sezon olimpijski póki co układa się bardzo źle dla Dawida Kubackiego. Skoczek pochodzący z Nowego Targu od pierwszego konkursu miał spory problem z załapaniem się do czołówki. Do teraz najlepsze wyniki osiągał na inaugurację sezonu w Lillehammer. W Norwegii Kubacki był kolejno na 22. i 20. pozycji. Potem było już tylko gorzej.

Od pobytu w Norwegii Kubacki w Pucharze Świata punktował zaledwie trzykrotnie - w jednym z konkursów w Wiśle był 26., a w Falun i Klingenthal plasował się na 28. miejscu. Popularny "Mustaf" rywalizację na pierwszej serii kończył czterokrotnie, a dwukrotnie przepadał w kwalifikacjach.

Ostatnim sprawdzianem przed odbywającym się Turniejem Czterech Skoczni były konkursy w Engelbergu. W Szwajcarii jednak wszystko poszło inaczej, niż Kubacki by tego chciał. 35-latek w obu konkursach plasował się w piątej dziesiątce, przez co ostatecznie nie pojechał na TCS.

Dawid Kubacki w sporych tarapatach. Igrzyska zaczynają się oddalać

Niewiele wskazuje obecnie na to, by Kubacki znalazł się w gronie skoczków desygnowanych przez Macieja Maciusiaka na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Podobnego zdania jest Kazimierz Długopolski. W rozmowie z "WP SportoweFakty" wieloletni zawodnik i trener wprost powiedział o sytuacji Kubackiego. Padł również temat ewentualnego zakończenia kariery.

Trudno w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, ale zanosi się, że igrzyska we Włoszech odbędą się bez Dawida Kubackiego. (...) Dawid może się mocno zastanowić, czy chce kontynuować karierę. On za chwilę będzie miał 36 lat, to nie są przelewki. Nie będę teraz stawiał, że tak się na pewno stanie, ale może tak być

W ostatnim konkursie TCS w Oberstdorfie najlepszymi Polakami byli 14. Kacper Tomasiak oraz 17. Kamil Stoch. Wydaje się, że ten duet jest w tym momencie najbliżej przepustek na konkursy olimpijskie. Jak ocenia Długopolski, przebicie przez Stocha wyniku z ostatniego konkursu będzie trudnym zadaniem. - 38-latek taki poziom jak w Oberstdorfie prezentuje od początku sezonu. Pewnie miał kilka wpadek, ale właśnie na połowę drugiej dziesiątki go stać. Będzie mu bardzo trudno wejść wyżej - dodał Długopolski.

Długopolski przed igrzyskami wprost stwierdza, że poziom przedstawiany przez resztę polskich skoczków jest po prostu słaby. Szans dla "biało-czerwonych" upatruje m.in. w konkursie duetów, który zastąpił tradycyjną "drużynówkę".

- Reszta walczy, ale na słabym poziomie. Aczkolwiek ci, którzy wystąpią na igrzyskach, na pewno będą się starali. A kto wie? Czasami może się poszczęścić. Co ciekawe, jeszcze niedawno wydawało się, że zamiana zwykłego konkursu drużynowego na duety będzie dla Polski minusem. Teraz okazuje się, że chyba wyjdzie to na korzyść dla Biało-Czerwonych - zakończył były zawodnik i trener.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Dawid Kubacki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk Reporter

Trener Kazimierz Długopolski w rozmowie z Interią Michał Białoński INTERIA.PL