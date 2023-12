Kryzys w kadrze skoczków, a tu takie słowa. "Zazdrości nam cały świat"

Trudno szukać jakichś pozytywów po kilku tygodniach sezonu 2023/24. Reprezentacja Polski zajmuje na ten moment odległe, siódme miejsce w Pucharze Narodów, a żaden z naszych Orłów jeszcze nie uplasował się tej zimy w czołowej dziesiątce. Eksperci biją na alarm i zastanawiają się, co sprawiło, że liderzy kadry narodowej tak obniżyli swoje loty. Duży niepokój budziła dyspozycja trzykrotnego mistrza olimpijskiego - Kamila Stocha , który opuścił jeden weekend Pucharu Świata i z częścią sztabu udał się na treningi do o Eisenerz. Choć 36-latek po powrocie do rywalizacji nie zanotował spektakularnych wyników, to przed zbliżającym się wielkimi krokami Turniejem Czterech Skoczn i wlał nadzieje w serca kibiców .