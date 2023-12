Kryzys w kadrze polskich skoczków jest widoczny gołym okiem i na razie nic nie wskazuje na to, że sytuacja diametralnie się poprawi. Światełkiem w tunelu miały być zawody w Szwajcarii, bowiem nasze Orły w przeszłości notowały dobre wyniki na Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu . W tym roku magia tego miejsca nie zadziałała, a kadra narodowa wróciła do ojczyzny z dorobkiem zaledwie 158 punktów w klasyfikacji Pucharu Narodów po ośmiu konkursach PŚ, co plasuje ich dopiero na 7. miejscu.