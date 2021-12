Wyniki konkursu w Wiśle poruszyły wszystkich. Od 22 lat polscy skoczkowie nie wypadli gorzej w konkursie Pucharu Świata rozgrywanym na ich ziemi. Wpisuje się to w bardzo słaby start sezonu. Szóste miejsce w Pucharze Narodów oddaje skalę problemów przeżywanych przez Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i innych.

Skoki narciarskie. Klingenthal. Stoch, Żyła, Zniszoł i Wąsek

To jest zima olimpijska, w lutym skoczkowie pojadą do Pekinu. Wcześniej, bo na przełomie roku, wystartują w 70. Turnieju Czterech Skoczni - imprezie od pięciu lat polskiej (trzy zwycięstwa Stocha, jedno Kubackiego).

Zaniepokojony jest Małysz, który wdraża plan awaryjny. Do Klingenthal na kolejne zawody Pucharu Świata pojechało tylko czterech zawodników: Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Reszta, czyli Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Klemens Murańka wybrali się do Ramsau, by pracować nad techniką. Podobno badania parametrów mocy naszych skoczków są dobre - czyli fizyczne są przygotowani na 100 procent.

Tymczasem w Polsce powstają liczne teorie wyjaśniające kryzys. Padają stwierdzenia o "degrengoladzie" Stocha i innych. Winny jest Małysz jako dyrektor sportowy PZN, a koncepcja Michala Doleżala, czyli trenera-kolegi z łagodną ręką dla zawodników ponoć się wyczerpała. Jako urodzony w Beskidach Małysz ma "prześladować" skoczków z Zakopanego. Fantastyczne teorie się mnożą, to nic nie kosztuje.

Od 2016 roku, gdy Małysz został dyrektorem w PZN i postawił na czele kadry Stefana Horngachera, a potem Doleżala, polscy skoczkowie zdobywali medale na wszystkich wielkich imprezach. Na mistrzostwach świata w Lahti, Seefeld i Oberstdorfie, igrzyskach w Pjongczangu, MŚ w lotach w Oberstdorfie i Planicy. Do tego dochodzą nienotowane nigdy wcześniej sukcesy na prestiżowym TCS, a także dwa triumfy w Pucharze Narodów i Kryształowa Kula zdobyta przez Stocha.

Skoki narciarskie. Klingenthal. Wątpić w Małysza i Stocha?

W ostatnich dwóch latach Doleżal jako trener kadry radził sobie dobrze lub nawet bardzo dobrze. To co się dzieje teraz jest pierwszym tak poważnym kryzysem. Niepokoi wszystkich. Można oczywiście wzywać do dymisji trenera kadry. Można obciążyć Małysza, w końcu odpowiada za skoki i kombinację norweską.

Skoki to dyscyplina tajemnicza, niczego nie można być pewnym na 100 proc. Dlaczego cudowne dziecko austriackich skoków Gregor Schlierenzauer nie podniósł się z kryzysu, który dopadł go w wieku 25 lat? Pobił rekord zwycięstw w Pucharze Świata, a potem nic. Ciężkie kontuzje wszystkiego nie tłumaczą. Niemiec Andreas Wellinger po zdobyciu trzech medali na igrzyskach w Pjongczangu doznał urazu i do dziś walczy o powrót na skocznię.

Nie ma na świecie drużyny, która spadków formy większych lub mniejszych by nie notowała. Musiała przyjść kolej na skoczków Doleżala. Może nas niepokoić brak następców Stocha, Kubackiego i Żyły. Wszyscy już zapomnieli o 30. urodzinach. Wolny, Stękała, Murańka i inni wciąż nie mogą doskoczyć i utrzymać się w czołówce.

Wątpienie w Stocha, wygrażanie pięściami Małyszowi jest jednak poza granicami rozsądku. Nie mam pewności, czy skoczkowie wyjdą z kryzysu, czy 70. TCS będzie polski jak ostatnie edycje imprezy, a z Pekinu nasi skoczkowie znów przywiozą medale. Fakty są jednak takie, że tej zimy kadra niczego znaczącego jeszcze nie przegrała. Jeśli ktoś jest w stanie odwrócić złą passę to Małysz, Doleżal oraz Stoch, Kubacki i Żyła. Czas jest nieubłaganym sędzią dla sportowca, ale to trio zawodników zdobyło już tak wiele, dało kibicom tyle frajdy, że po ludzku nie wypada tworzyć wokół nich atmosfery histerii.

Skoki narciarskie. Klingenthal. Gdzie oglądać transmisje?

Skoki narciarskie. Klingenthal. Terminarz weekendu

Piątek, 10.12.2021

17.15 - Oficjalny trening

19.15 - Kwalifikacje - transmisja Eurosport 1

Sobota, 11.12.2021

14.45 - Seria próbna

16.00 - Konkurs PŚ w Klingenthal - transmisja w tv TVN, Eurosport 1

Niedziela, 12.12.2021

14.00 - Kwalifikacje - Eurosport Player

16.00 - Konkurs PŚ w Klingenthal - transmisja w TVN, Eurosport 1



Dariusz Wołowski

