Po niedzielnych zawodach szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" podjął ważną decyzję. Czołowi zawodnicy, w tym Piotr Żyła nie pojadą do Rasnova. W mediach odniósł się również do aktualnej dyspozycji wiślanina.

Niepokojąca forma Piotra Żyły. Thomas Thurnbichler zabrał głos ws. skoczka

"Piotrek był pusty, zupełnie pozbawiony energii , a w takiej sytuacji trudno jest dobrze skakać. On wie dokładnie, co ma zrobić, tylko ciało i umysł również muszą współpracować. Kiedy odzyska siły, odświeży umysł, to ponownie pokaże swoje świetne skoki"- mówił trener "Biało-Czerwonych" w rozmowie ze Skijumping.pl.

"To niesamowite, co on zrobił w konkursie duetów. Kiedy naprawdę potrzebujemy Piotrka, to wtedy on jak na zawołanie przybywa. Potrafi się szybko aktywować i zmotywować, co jest imponujące"- dodał.