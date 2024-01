Kryzys niemieckiego gwiazdora, a tu takie wieści. Związek wydał komunikat 

Markus Eisenbichler w poprzednim sezonie zgromadził łącznie 607 pkt. w Pucharze Świata, co dało mu 15. miejsce w "generalce". Tej zimy jednak próżno szukać reprezentanta Niemiec w tabeli. Zawodnik stracił zaufanie w oczach głównego szkoleniowca kadry - Stefana Horngachera, co wiązało się z tym, że przestał jeździć z drużyną na zawody. "To dla mnie niezrozumiałe, że nie potrafi niczego poskładać w całość. Często ukrywa zbyt wiele rzeczy. Musimy wspólnie to omówić, gdyż liczy się aktualna forma i nie ma dla nas żadnego znaczenia, ile medali wywalczył w ostatnich latach" - mówił rozgoryczony austriacki trener.