"Kryzys" Małysza, nagle rozpętała się wielka dyskusja. Zamknął usta krytykom

Na przełomie 2002 i 2003 roku "Małyszomania" była w swym zenicie - Adam Małysz miał już za sobą dwie wygrane Kryształowe Kule i szereg innych sukcesów, a w związku z tym też oczekiwania wobec skoczka odnośnie sięgania po kolejne laury były naprawdę wielkie...

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek triumfatorką plebiscytu. WIDEO Interia Sport INTERIA.PL

Zmienne wyniki Adama Małysza. Konkurs w Engelbergu rozpoczął wielką dyskusję

Kampania 02/03 jednak początkowo przebiegała nie do końca po myśli "Orła z Wisły", choć patrząc z perspektywy czasu, jego forma była, tak czy inaczej, mocno imponująca. Sezon rozpoczął on od drugiego miejsca w Ruce, natomiast potem częstokroć lądował już poza podium.

Jednym z większych dołków formy okazał się dla Małysza Engelberg - podczas jednego z dwóch konkursów indywidualnych wylądował on na 15. lokacie. To właśnie po tamtym weekendzie w Szwajcarii dyskusja na temat jego występów w Pucharze Świata rozgorzała już na dobre. Pokazuje to, chociażby materiał, który po latach przypomniał w portalu X dziennikarz z redakcji Skijumping.pl, Adam Bucholz.

Rozwiń

"Małysz przestał wygrywać, polscy kibice przestali masowo jeździć na zawody. Nawet w barach w Wiśle transmisje skoków nie wzbudzają już wielkich emocji" - mówił wówczas w materiale "Faktów TVN" Dariusz Łapiński.

Kapitalny finisz sezonu 02/03 w wykonaniu Małysza. Znów nie miał sobie równych

Ciężar gigantycznych oczekiwań, różnorakie reakcje fanów i pojawiająca się czasem wyraźna krytyka bez dwóch zdań mogły być przytłaczające dla zawodnika, który przecież wciąż pozostawał, tak czy inaczej w ścisłej światowej czołówce. Później też zdarzały mu się wyraźne potknięcia, jak 13. miejsce w Oberstdorfie czy 16. lokata w Libercu - niemniej poza takimi przypadkami na koncie Małysza znalazło się też kilka niższych lokat na podium lub w jego pobliżu, a prawdziwy popis dał on już w marcu 2003 roku.

Wówczas to w trzech konkursach z rzędu - jednym w Oslo i dwóch w Lahti - zajmował on pierwsze miejsce i wkrótce stało się jasne, że dokonał on kolejnego niesamowitego wyczynu, jeśli mowa o PŚ.

Na koniec kampanii sięgnął po swoją trzecią Kryształową Kulę, a w klasyfikacji generalnej wyprzedził drugiego Svena Hannawalda o 122 punkty, notując łącznie 1357 "oczek". To był pokaz olbrzymiego hartu ducha.

Adam Małysz Pawel Murzyn East News

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Adam Małysz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News