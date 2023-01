Krytykowali Żyłę, sami mogą mieć problem. Sądne dni dla Norwegów

Turniej Czterech Skoczni. Norwegowie mogą mieć problem

Podopieczni Alexandra Stoeckla stosują nietypowy sposób mocowania wiązań na nartach, co zwróciło uwagę trenerów innych drużyn. - Da się o tym łatwo usłyszeć. Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie wie, o co dokładnie chodzi. To będzie ważny temat na końcówkę rywalizacji w TCS - przekazał jeden z rozmówców Sport.pl.