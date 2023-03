Kryształowa Kula ucieka Kubackiemu! Zobacz klasyfikację Pucharu Świata

- Trochę to było przekombinowane w pierwszej serii. Chciałem niżej dojechać, żeby moja pozycja była jeszcze bardziej kompaktowa. Jednak zamiast całość niżej, to obniżyła się klatka piersiowa i kolano, przez co było niestabilnie. No i potem trzeba było to korygować. Pracujemy dalej, myślę, że ten drugi skok był fajny. Trafiłem lepsze warunki i potrafiłem je wykorzystać. To wlewa spokój w moją głowę, że nadal potrafię rywalizować i skakać - powiedział Polak w wywiadzie przed kamerami Eurosportu.