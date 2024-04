Kruczek miał dość, zaskakująca rezygnacja. Problemy w polskich skokach, Małysz musi ratować sytuację

Łukasz Kruczek złożył wypowiedzenie. On był koordynatorem ostatnio. Doskonale znał przepisy, był świetnym organizatorem. W pewnych sytuacjach nie mógł jednak się dogadać. I to on sam złożył wypowiedzenie. Był chyba tym zmęczony. Pytałem Łukasza, jakie ma plany. Powiedział, że musi odpocząć

Małysz musiał ratować sytuację. "Żadnego kandydata nie mamy"

Prezes PZN zdradził, że niestety następców Kruczka na horyzoncie brak. O ile w innych dyscyplinach chętnych nie brakowało, o tyle akurat w skokach narciarskich, co może dziwić, nie ma kandydatów by pełnić tę ważną, acz wymagającą funkcję.

Wielkie zmiany w polskich skokach

Na tym jednak nie koniec zmian. Do sztabu Thurnbichlera dołączy bowiem człowiek, o którym dotąd się nie mówiło. To Arvid Endler, który ma odpowiadać za "wsparcie szkolenia fazy lotu". To mistrz świata w akrobatycznym lataniu w kombinezonie, a okazjonalnie nasza drużyna miała już możliwość z nim współpracować. Teraz przerodzi się to jednak w "pełen etat".