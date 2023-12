Krótka wiadomość od Kamila Stocha. Nie pozostawił żadnej wątpliwości

Kamil Stoch ma za sobą bardzo ciężki początek sezonu 2023/2024. Trzykrotny mistrz olimpijski fatalnie spisywał się podczas inauguracji. Z Ruki wyjechał bez ani jednego punktu Pucharu Świata. Sytuacja minimalnie poprawiła się w Lillehammer. Tam "Rakieta z Zębu" wywalczyła 3 punkty, jednak jak sam zaznaczał przed kamerami, nie jest to szczyt jego ambicji.

Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo jak było, wszyscy doskonale widzieli. Niczego pozytywnego się nie doszukałem. Chodzi o to, żeby znaleźć pozycję na tyle dobrą, aktywną, naturalną, z której będę mógł oddać dobry skok. Na razie tego nie ma.- Żaden pomysł na razie nie działa. Nie chce powiedzieć czegoś za dużo. Nie liczyłem, że będzie jakoś super, łatwo i przyjemnie, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak fatalnie ~ mówił załamany 36-latek na antenie Eurosportu.

Sztab szkoleniowy po weekendzie w Norwegii podjął decyzję o wycofaniu zawodnika z Pucharu Świata. Stoch udał się na spokojne treningi do Eisenerz, które jak widać, musiały przynieść efekty, bowiem utytułowany sportowiec znalazł s

ię w składzie na Engelberg . "Po dwóch dobrych sesjach treningowych na normalnej skoczni, zadecydowaliśmy o składzie na zbliżający się weekend. Do Engelbergu udamy się wraz z Piotrem Żyłą, Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem, Pawłem Wąskiem i Maciejem Kotem. Piotr nie był obecny dziś na treningu na skoczni, lecz to wcześniej było zaplanowane. Pozostała czwórka pokazała bardzo dobre skoki. Musimy wciąż pracować nad ustabilizowaniem tych skoków i przełożeniem ich na konkurs. Pracujemy przez cały rok nad tym, by oddawać dobre skoki również w sytuacjach stresowych, takie jak zawody. Engelberg będzie kolejną częścią procesu na drodze do Turnieju Czterech Skoczni i PolSKIego Turnieju" - tłumaczył swoją decyzję trener kadry narodowej, cytowany przez PZN.

Kamil Stoch wraca do Pucharu Świata. Zamieścił wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych

36-latek przed wyjazdem do Szwajcarii nie zapomniał o kibicach. Pochwalił się kapitalną nowiną. Opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z treningu w Zakopanem, na którym z uśmiechem na twarzy pozuje do aparatu. Miał fanom do przekazania tylko jedną rzecz.

Engelbergu! Nadchodzę ~ napisał krótko.

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Internauci są podekscytowani powrotem skoczka do rywalizacji międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że Stoch w przeszłości dziesięć razy stawał na podium w Szwajcarii. "Wyczekiwany magiczny Engelberg. Powodzenia Mistrzu!", "Coco jumbo i do przodu, panie Kamilu!", "Trzymam kciukasy", "Jest uśmiech, to musi być dobrze", "Dmuchamy pod narty i kibicujemy jak zawsze", "Już nie możemy się doczekać powrotu na Anielskiej Górze!" , "Puchar Świata bez 'Rakiety z Zębu' nie jest taki sam", "Najważniejsze, że jest uśmiech" - pisali.

Zawodnicy powalczą o pucharowe punkty przed świętami Bożego Narodzenia w Engelbergu. Konkursy indywidualne w Szwajcarii odbędą się 16 i 17 grudnia.

