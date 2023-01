Królewskie warunki dla Polaków w Sapporo. Cena za noc może zaskoczyć

Ten sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zaczął się dla Dawida Kubackiego znakomicie, bo od dubletu w podczas inauguracyjnego weekendu w Wiśle. Już wtedy reprezentant Polski wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej , a do Ruki pojechał w plastronie lidera. Choć oba konkursy w Finlandii 32-latek zakończył poza podium, udało mu się zachować przewagę nad rywalami. Potem nadeszły zawody w Titisee-Neustadt - od tamtej pory podopieczny Thomasa Thurnbichlera nie schodzi z podium.

Na krótko po zakończeniu konkursów na Wielkiej Krokwi w mediach pojawiły się niepokojące informacje - według wstępnych prognoz wiatr ma bowiem odegrać pierwsze skrzypce także podczas weekendu Pucharu Świata w Sapporo . Ta wiadomość nie wpłynęła jednak na nastawienie "Biało-Czerwonych", dla których Okurayama jest bez wątpienia skocznią, która wywołuje same pozytywne wspomnienia. Na tym obiekcie wygrywali już wcześniej Adam Małysz, Maciej Kot oraz Kamil Stoch . Teraz szansę na triumf w Azji będzie miał także Dawid Kubacki.

Robert Lewandowski VS Hubert Hurkacz As Sportu 2022. WIDEO

Robert Lewandowski VS Hubert Hurkacz As Sportu 2022. WIDEO / Patryk Sporysz / INTERIA.TV

Polscy skoczkowie zatrzymali się w luksusowym hotelu w Sapporo

Ekipa Thomasa Thurnbichlera podróż do Japonii rozpoczęli już we wtorek 17 stycznia. Po ponad 15-godzinnej podróży udało im się w końcu dotrzeć do celu. Jak informują dziennikarze portalu Fakt, Polacy na czas rywalizacji w Sapporo zatrzymali się w hotelu Royton Sapporo.