"Król Kamil" z odciętymi skrzydłami. To miejsce jest dla niego przeklęte

Przeklęte miejsce dla Kamila Stocha

Kamil miał problemy z pozycją najazdową. Zaraz za progiem pozostawał za nartami. Nie łapał noszenia, bo nie rotował wystarczająco dobrze. Akurat w lotach to jest szczególnie ważne. Dawid do tego był lepszy w Zakopanem w konkursie indywidualnym. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na niego. Jego skoki nie były takie złe i może się jeszcze poprawić.

Bez dwóch zdań skocznia na Kulm to przeklęte miejsce dla Stocha . Ma z nią same złe wspomnienia. Raz stał na austriackim mamucie na podium. Tyle że zaginął ślad po trofeum, jakie wówczas dostał za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Pucharu Świata w 2012 roku.

Stoch przed przyjazdem do Tauplitz/Bad Mitterndorf zarzekał się przed dziennikarzami, że zapomniał o tym, co dotychczas tam spotykało.

- Przepraszam, ale jeszcze nigdy tam nie byłem. Wymazałem z pamięci wszystko, co było związane z konkursami na Kulm. Jadę zatem na nieznany mi obiekt, by go poznać i zacząć wszystko od nowa - mówił.

Ucieczka do szatni

W 2016 roku na tym obiekcie odbywały się wówczas mistrzostwa świata w lotach. Nasz mistrz nie przebrnął kwalifikacji . Ze łzami w oczach udał się wówczas do szatni, a potem - nie zdejmując gogli - opuścił obiekt i udał się do hotelu.

W 2020 roku Stoch był bardzo blisko podium. W jednym z konkursów - zresztą jednoseryjnym - zajął czwarte miejsce. Te zawody to była farsa. Zwłaszcza w końcówce drugiej serii, kiedy ważyły się losy wygranej. Po skoku Stocha na 159. metr w drugiej serii zawody zostały przerwane i za ostateczne wyniki uznano te po pierwszej serii. Wtedy też jednak padły z ust Stocha słynne słowa do kamery: "No i co, panie Borku?"