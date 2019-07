Skoki narciarskie, kajakarstwo slalomowe, siatkówka plażowa - to tylko niektóre dyscypliny, które mogą znaleźć się w programie planowanych w Małopolsce i Krakowie igrzysk europejskich w 2023 r. Ostateczna lista dyscyplin powinna zostać ogłoszona w listopadzie. - Powinno być na niej kilka sportów, w których Polska jest silna - zapowiada Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl.

W ostatniej, zakończonej przed kilkunastoma dniami w Mińsku drugiej edycji igrzysk europejskich, sportowcy walczyli o medale w 15 dyscyplinach. Niedawno organizację kolejnych przyznano Małopolsce wraz z Krakowem. Polskie igrzyska, przynajmniej zdaniem władz, mają być bardziej prestiżowe niż impreza na Białorusi.

- Jestem przekonany, że po nich już nikt nie będzie dyskutował o randze tych igrzysk. Że to tutaj, w Krakowie i Małopolsce, pokażemy, że to impreza, która trwale wpisuje się w kalendarz - przekonywał w czwartek w Krakowie wicepremier Jacek Sasin.

W ciągu kilkunastu najbliższych tygodni ma zostać ustalona lista dyscyplin, które zostaną rozegrane w zawodach na południu Polski. W Mińsku o medale walczyli kolarze czy bokserzy, ale także np. zawodnicy sambo, czyli popularnej na Białorusi sztuki walki. Program polskich zawodów ma być jednak nieco inny.

- Mówimy o piłce siatkowej plażowej czy piłce ręcznej plażowej. Ale tylko wtedy, gdy zawody będą miały rangę mistrzostw Europy i będą w pewnym sensie kwalifikacją do światowych igrzysk plażowych. Do tego koszykówka 3x3, która rozwija się niezwykle dynamicznie i będzie na igrzyskach w Tokio - opowiada Kraśnicki.

Jedną z nowości w programie igrzysk europejskich mają być skoki narciarskie. Co prawda zawody zostaną rozegrane latem, ale skoczkowie mieliby rywalizować na igelicie, tak jak ma to miejsce w czasie Letniego Grand Prix.

- Skoki narciarskie? To bardzo realne, rozmawialiśmy już na ten temat. Jest ogromna szansa, by włączyć ten sport do programu. To byłaby nowość na naszą prośbę - zaznacza Kraśnicki. - W programie powinno być kilka sportów, w których Polska jest silna, które mają korzenie w Małopolsce i Krakowie.

Zawody w skokach są planowane na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Pod Wawelem, na torze przy ul. Kolnej, miałyby się z kolei odbyć zawody w kajakarstwie slalomowym. Organizatorzy przekonują, że już zgłaszali się do nich samorządowcy z różnych stron Małopolski, którzy chcą zorganizować zawody w innych konkurencjach.

- Do listopada chcemy przygotować wstępną listę dyscyplin, łącznie z mapą, gdzie te wydarzenia będą miały miejsce. Na tej podstawie będziemy mogli oszacować koszty związane z infrastrukturą sportową: czy bazujemy na obecnych obiektach, czy jest konieczna modernizacja i budowanie nowych - opisuje Witold Bańka, minister sportu i turystyki.

Damian Gołąb