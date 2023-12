Stefan Kraft wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. To jego czwarte zwycięstwo w tym sezonie, na ten moment nie znalazł jeszcze pogromcy. Polacy po raz kolejny byli tłem dla czołówki. Do drugiej serii weszli tylko Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch byli bezbarwni, a Paweł Wąsek z powodu zagubienia butów w ogóle nie wziął udziału w zawodach. Przed Turniejem Czterech Skoczni karuzela PŚ przyjedzie jeszcze do Klingenthal i Engelbergu.