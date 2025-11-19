Kraft skrzywdzony we własnym domu. Nie wytrzymał i wypalił. Grzmiał o niesprawiedliwości

Stefan Kraft jest jednym z niewielu zawodników w stawce, którzy w sezonie 2025/2026 mogą skompletować karierowego narciarskiego szlema. Do osiągnięcia tego celu Austriak potrzebuje "tylko" złotego medalu zdobytego na igrzyskach olimpijskich, którego jak na razie do swojej kolekcji nie dołożył.

Kraft ma w swoim CV wiele wspaniałych występów. Z pewnością mieszane uczucia będzie wiązał z Turniejem Czterech Skoczni, który zwykle kończył się dla niego podczas noworocznego konkursu w Ga-Pa, gdzie zwyczajnie Austriak sobie nie radzi. Ten obiekt udało mu się "okiełznać" dwukrotnie.

Kraft miał dość. Wylał całą frustrację

Najpierw w sezonie 2014/2015, gdy zakończył zawody na czwartym miejscu, a później wygrał cały Turniej Czterech Skoczni. Dokładnie dekadę później Kraftowi znów udało się nie przegrać imprezy w Ga-Pa. 1 stycznia 2025 roku zajął ósme miejsce i mógł marzyć o wstawieniu drugiego orła do kolekcji.

Do ostatniego konkursu w ramach całej imprezy Kraft przystępował jako lider klasyfikacji generalnej, ale jego przewaga nad Janem Hoerlem i Danielem Tschofenigiem była wręcz iluzoryczna, bo wynosiła mniej niż dwa punkty. W pierwszej serii jednak Kraft wypadł najlepiej i nieco powiększył zaliczkę.

W drugiej serii znakomitą próbą popisał się młody Tschofenig, czym wywarł presję na swoich kolegów z kadry. Przed kończącym zawody Kraftem, to właśnie 23-latek był wirtualnym liderem klasyfikacji całego turnieju. Kraft zmuszony był przesiedzieć kilka minut na belce.

To wszystko w oczekiwaniu organizatorów na lepsze warunki na skoczni. Te ostatecznie w teorii nadeszły i Austriak został puszczony w dół rozbiegu. Odległość 137,5. metra, jaką osiągnął w finałowej serii Kraft, to było za mało. Ostatecznie zakończył całe zawody na trzecim miejscu, podobnie jak TCS. Do Tschofeniga stracił ledwie kilka punktów.

Po konkursie był wyraźnie poirytowany tym, co się wydarzyło i nie szczędził gorzkich słów. - To oczywiście bardzo, bardzo gorzkie. Złoty Orzeł po prostu nie chciał do mnie przylecieć. Czekanie na idealne dla mnie warunki nie było zabawne. Myślę, że to nie było sprawiedliwe - grzmiał w rozmowach z austriackimi mediami.

Później jeszcze kilkukrotnie w różnych wywiadach dawał znać, że jego irytacja sięgnęła zenitu. Trudno też realnie dziwić się, że nie był w stanie cieszyć się z sukcesu młodszego kolegi, a w sieci najczęstsze były obrazki załamanego i wściekłego Krafta po jego ostatniej próbie w 73. Turnieju Czterech Skoczni.

