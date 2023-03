Kraft przestraszył się nie na żarty. "Wtedy pomyślałem, że połamię nogi"

Stefan Kraft jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych lotników wśród wszystkich skoczków biorących udział bieżącym sezonie skoków narciarskich. Mimo to Austriak przyznał, że skok z serii próbnej wzbudził w nim poważny lęk . Negatywne emocje związane z tym incydentem przełożyły się również na jego późniejsze skoki w pierwszej i drugiej serii konkursowej .

W serii próbnej Kraft odleciał aż na 249 metrów - do swojego rekordu świata zabrakło mu więc jedynie 4,5 metra. Austriak ustanowił go w 2017 roku właśnie w Vikersund. W trakcie lotu poczuł, że ten wynik może zostać pobity, ale w tym samym momencie, przed samym lądowaniem przestraszył się, że to może mieć zły finał dla jego zdrowia. Ostatecznie skończyło się na uderzeniu głową w zeskok i zgubieniem gogli.