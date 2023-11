Kraft podekscytowany przed sezonem zimowym. Za tym tęsknił najbardziej

Stefan Kraft to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi skoków narciarskich. Austriak uważany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny zimowej wcale nie bez powodu. Jest bowiem złotym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich, na swoim koncie ma ponadto 13 medali zdobytych na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym oraz trzy medale wywalczone podczas mistrzostw świata w lotach. Liczba medali wcale nie przekłada się jednak na prywatne preferencje austriackiego zawodnika. Nie kryje się on bowiem z tym, że jego ulubione zawody to te, w których rywalizuje się na obiektach do lotów, a więc tak zwanych skoczniach mamucich.