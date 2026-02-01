Kot zaatakował rozmiar skoczni, potem nadszedł Żyła. Willingen zamarło

Już za niespełna tydzień rozpoczną się igrzyska olimpijskie we Włoszech. O medale walczyć będą także skoczkowie, a "Biało-Czerwonych" reprezentować będą Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Cała trójka podobnie, jak kilka innych gwiazd opuściła weekend Pucharu Świata w Willingen.

W nich jako pierwszy na starcie zameldował się najmniej doświadczony z naszych zawodników, Klemens Joniak. Ten poleciał 125 metrów i pewnie zameldował się w pierwszej serii. Nota 86.9 punktu dawała mu wtedy 3. miejsce. Nieco gorzej zaprezentował się wspomniany Zniszczoł - 121 metrów, 70.9 pkt i 5. miejsce. Był jednak pewny awansu.

Kot zachwycił i objął prowadzenie. Po skoku Żyły było cicho

Świetny skok oddał Yevhen Marusiak. Ukrainiec wykorzystał świetne warunki, jakie panują na Muehlenkopfschanze i wylądował na 143 metrze. Taka odległość po uwzględnieniu punktów za wiatr oraz noty za styl poskutkowały prowadzeniem (110.5 pkt). Jakiś czas później do walki o awans ruszył Dawid Kubacki. Nasz wielki mistrz pofrunął 131,5 m, co pozwoliło zajmować 5. miejsce (88.2 pkt) i cieszyć się z awansu.

Prawdziwą "bombę" odpalił Maciej Kot. 34-latek w niezłym stylu wylądował dwa metry przed rozmiarem skoczni (147 metrów). Taka próba pozwoliła mu wyprzedzić Marusiaka i objąć prowadzenie w kwalifikacjach (110.8 pkt).

Po chwili Willingen ucichło. Bardzo wcześnie skok zakończył Piotr Żyła, gdyż już na 112 metrze. Kwestia awansu była zatem otwarta. Wszystkie składowe złożyły się wówczas na 64 pkt i 24. lokatę, przedostatnią, która gwarantowała udział w konkursie. Tym samym w niedzielnych zmaganiach zobaczymy komplet polskich skoczków.

Całe kwalifikacje zwyciężył dominator tego sezonu, Domen Prevc. Wczorajszy zwycięzca poleciał aż 144 metry. Drugi był Ryoyu Kobayashi, a podium uzupełnił Philipp Raimund. Pierwsza seria niedzielnego konkursu zaplanowana jest na godz. 16:00.

PŚ w Willingen. Wyniki kwalifikacji:

1. Domen Prevc - 144 m, 130.2 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 140 m, 122 pkt

3. Philipp Raimund - 135,5 m, 114.8 pkt

...

9. Maciej Kot - 145 m, 110.8 pkt

25. Dawid Kubacki - 131,5 m, 88.2 pkt

26. Klemens Joniak - 125 m, 86.9 pkt

42. Aleksander Zniszczoł - 121 m, 70.9 pkt

48. Piotr Żyła - 112 m, 64 pkt

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Maciej Kot LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Piotr Żyła Foto Olimpik AFP

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News