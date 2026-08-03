Kot odzyskał miejsce w kadrze A, zna warunek sukcesu. "Te drzwi są otwarte, ale…"

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Maciej Kot przygotowuje się do kolejnych startów już jako członek kadry A, do której wrócił po trzech sezonach przerwy. Ostatni raz w głównej grupie szkoleniowej znajdował się w sezonie 2021/22.

W czasie rozłąki z kadrą A Kot częściej rywalizował w Pucharze Kontynentalnym, gdzie nawet odnosił zwycięstwa w konkursach. W poprzednim sezonie kibice ponownie mogli jednak częściej oglądać go w zawodach Pucharu Świata. Polak zdobył łącznie 87 punktów, a najlepszym rezultatem było 14. miejsce wywalczone w Wiśle.

Maciej Kot wrócił do kadry A. "Te drzwi są otwarte, ale trzeba ciężko pracować"

Sam zawodnik podkreśla jednak, że powrót do kadry A nie oznacza dla niego większego komfortu, a jedynie nowe możliwości.

To nie jest tak, że bycie w kadrze A daje taki komfort, że nie trzeba pracować. Trzeba pracować tyle samo. Oczywiście są plusy i minusy. Wiąże się to z tym, że można pracować z najlepszymi trenerami i najlepszymi zawodnikami. Budżet też jest inny, więc jest więcej wyjazdów, więcej możliwości treningowych i więcej okazji do testowania sprzętu. Te drzwi są otwarte, ale przede wszystkim trzeba cały czas ciężko pracować

- Bez względu na to, czy byłbym w kadrze A, B czy grupie w bazie, podchodziłbym do tego tak samo. Tak samo bym trenował i tak samo podchodził do swoich obowiązków. Oczywiście kadra A wiąże się też z dodatkowymi obowiązkami, chociażby marketingowymi, które czasami mogą kolidować z planem treningowym. Cieszę się jednak, że tutaj jestem. To jest dla mnie pewnego rodzaju mobilizacja po zeszłym sezonie i chcę jak najlepiej wykorzystać możliwość pracy z najlepszymi - dodał.

Maciej Kot ocenił powrót Stefana Horngachera. "Dał temu wszystkiemu więcej spokoju"

Po zakończeniu ubiegłego sezonu polskie skoki zyskały również nowe wsparcie w sztabie szkoleniowym. Stefan Horngacher po siedmiu latach przerwy wrócił do współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim, obejmując funkcję koordynatora.

Powrót Austriaka od początku spotkał się z pozytywnymi opiniami zawodników i trenerów. Maciej Kot zwrócił uwagę przede wszystkim na doświadczenie oraz umiejętność uporządkowania pracy całej reprezentacji.

Nigdy nie brakowało nam dobrej energii, atmosfery i chęci wygrywania. Myślę jednak, że na pewnym etapie trochę brakowało człowieka, który potrafiłby uspokoić sytuację, poukładać pewne rzeczy i wskazać kierunek. Stefan ze swoim doświadczeniem i charyzmą trochę to wszystko uporządkował. Wytyczył kierunek i dał temu wszystkiemu więcej spokoju. Myślę, że jest bardzo cennym elementem całej tej układanki –

Maciej Kot w ubiegłym sezonie triumfował podczas letnich zawodów w Wiśle. Tegoroczna inauguracja nie była już dla niego tak udana. W sobotnim konkursie zajął 17. miejsce, a dzień później uplasował się na 18. pozycji.

Najlepszą próbę oddał jednak podczas kwalifikacji, w których osiągnął 132,5 metra, co dało mu trzecie miejsce. 36-latek przyznał, że letnie wyniki nie oddają jeszcze w pełni jego możliwości, a na ostateczną ocenę trzeba będzie poczekać do zimy.

- Myślę, że ten ogólny poziom jest podobny. Wiadomo, że latem jest dużo zmiennych - inni zawodnicy, warunki czy dyspozycja dnia. To wszystko wpływa na końcowe miejsca. Same skoki w konkursie były trochę gorsze. Wiem, że stać mnie na lepsze próby. W zeszłym roku było tak, że dwa konkursowe skoki były jednymi z najlepszych, jakie oddawałem w tamtym okresie. Teraz jeszcze nie mogę tego powiedzieć, ale wiem, że przede mną jest jeszcze praca - ocenił Kot.

Polak podkreślił również, że przygotowania przebiegają zgodnie z planem, a najważniejsza jest cierpliwość i konsekwencja w realizacji założeń.

- Mamy jasno określone rzeczy do zrobienia. Ta budowa formy idzie zgodnie z założeniami. Nie było mało pracy, bo wykonaliśmy jej naprawdę dużo, natomiast na końcowe efekty trzeba jeszcze poczekać. Potrzeba przede wszystkim cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Mamy jasno wytyczoną drogę i cel, a to jest bardzo pomocne. Liczę, że dzięki tej metodzie i spokojnej pracy uda się dojść do dyspozycji, którą chcemy mieć zimą. Rok temu było zwycięstwo w Wiśle, a później sezon potoczył się już gorzej. Teraz chcemy podejść do tego trochę inaczej - spokojniej i bardziej metodycznie - zakończył.

Maciej Kot Marcin Golba AFP

Maciej Kot KERSTIN JOENSSON AFP





Rafał Kot o Kacprze Tomasiaku: Komu jak komu, ale jemu nie grozi "sodówka" Polsat Sport