Koszmarny trening polskich skoczków. Jeden z kadrowiczów skończył w szpitalu

To był prawdziwy koszmar na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Polscy skoczkowie dzień przed mistrzostwami Polski w Zakopanem skakali na obiekcie im. Stanisława Marusarza i działy się tam sceny koszmarne. Groźnie wyglądające upadki miało czterech juniorów, ale poważnie głowami o zeskok uderzali też Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. Ten ostatni wylądował nawet w szpitalu. Trzeba było założyć trzy szwy na twarzy, ale to nie przeszkodziło mu w tym, by wywalczyć brązowy medal.