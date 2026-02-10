Koszmarny start Polaków. Rozczarowanie. W ogóle nie brali takiego wyniku pod uwagę

Już po pierwszym skoku Poli Bełtowskiej było wiadomo, że będzie bardzo trudno o awans do serii finałowej, w której startowało osiem najlepszych ekip. Biało-Czerwoni zajmowali bowiem ostatnie miejsce.

Finalnie udało im się wyprzedzić tylko jedną drużynę - Rumunię, co jest bardzo słabym i nieoczekiwanym wynikiem.

Kacper Tomasiak: To jest rozczarowanie. Nie jestem zadowolny

Winę na siebie wzięła 19-letnia Pola Bełtowska, która zdawała sobie sprawę z tego, że to jej skoki zaważyły na tym, że drużyna nie awansowała do drugiej serii.

O wiele lepiej niż w konkursie indywidualnym radził sobie Paweł Wąsek, ale to było za mało, by odrobić straty.

- W porównaniu do konkursu indywidualnego moje skoki były lepsze. Nadal jednak nie były idealne. Znowu przekręcało mnie nad bulą. Pojawiły się błędy - analizował Polak, który w wieku 26 lat, był najstarszym skoczkiem w drużynie.

Spodziewałem się, że to może być dla mnie trudny dzień na skoczni, ale nie było tak źle. Czułem się bardzo dobrze. Przykro, że nie udało nam się być w ósemce. To jest skocznia normalna i w takich konkursach drużynowych, jeśli przytrafi się jeden gorszy skok, to potem jest to właściwie nie do nadrobienia. Na pewno to jest rozczarowanie. Nie jestem zadowolony z tego wyniku

Trener Maciej Maciusiak mówił o tym, że celem na ten konkurs było miejsce w ósemce.

- Walczyliśmy do samego końca, ale już od pierwszego skoku strata była bardzo duża - powiedział szkoleniowiec męskiej kadry.

- Oddałam tylko jeden dobry skok w tym konkursie. Walczyłyśmy o ósemkę i o stypendium, bo dla nas to zawsze dodatkowa pomoc finansowa. Jest jednak jeszcze niedziela - zakończyła Anna Twardosz.

