Koszmarny start Polaków. Rozczarowanie. W ogóle nie brali takiego wyniku pod uwagę

Tomasz Kalemba

To był bardzo słaby start polskiej drużyny w konkursie mikstów w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na skoczni normalnej w Predazzo. Biało-Czerwoni, startujący w składzie: Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Kacper Tomasiak, zdołali wyprzedzić tylko Rumunów i zajęli 11. miejsce. - W ogóle nie brałem pod uwagę tego, że może nas zabraknąć w ósemce - przyznał uczciwie Paweł Wąsek.

Czworo sportowców w zimowych kurtkach i czapkach w barwach Polski stoi przed symbolem olimpijskich kół, unosząc zaciśnięte pięści w geście radości i dumy.
Od lewej: Kacper Tomasiak, Pola Bełtowska, Anna Twardosz i Paweł WąsekEXPA/Tadeusz MieczyńskiNewspix.pl
Już po pierwszym skoku Poli Bełtowskiej było wiadomo, że będzie bardzo trudno o awans do serii finałowej, w której startowało osiem najlepszych ekip. Biało-Czerwoni zajmowali bowiem ostatnie miejsce.

Finalnie udało im się wyprzedzić tylko jedną drużynę - Rumunię, co jest bardzo słabym i nieoczekiwanym wynikiem.

Katastrofa Polaków. Nie pomógł nawet Tomasiak. Szybki koniec marzeń

Czesław Lang: Zaprosiliśmy polskich panczenistów na Tour de Pologne AmatorówPolsat Sport

Kacper Tomasiak: To jest rozczarowanie. Nie jestem zadowolny

Winę na siebie wzięła 19-letnia Pola Bełtowska, która zdawała sobie sprawę z tego, że to jej skoki zaważyły na tym, że drużyna nie awansowała do drugiej serii.

O wiele lepiej niż w konkursie indywidualnym radził sobie Paweł Wąsek, ale to było za mało, by odrobić straty.

- W porównaniu do konkursu indywidualnego moje skoki były lepsze. Nadal jednak nie były idealne. Znowu przekręcało mnie nad bulą. Pojawiły się błędy - analizował Polak, który w wieku 26 lat, był najstarszym skoczkiem w drużynie.

Spodziewałem się, że to może być dla mnie trudny dzień na skoczni, ale nie było tak źle. Czułem się bardzo dobrze. Przykro, że nie udało nam się być w ósemce. To jest skocznia normalna i w takich konkursach drużynowych, jeśli przytrafi się jeden gorszy skok, to potem jest to właściwie nie do nadrobienia. Na pewno to jest rozczarowanie. Nie jestem zadowolony z tego wyniku
dodał Tomasiak.

Trener Maciej Maciusiak mówił o tym, że celem na ten konkurs było miejsce w ósemce.

- Walczyliśmy do samego końca, ale już od pierwszego skoku strata była bardzo duża - powiedział szkoleniowiec męskiej kadry.

- Oddałam tylko jeden dobry skok w tym konkursie. Walczyłyśmy o ósemkę i o stypendium, bo dla nas to zawsze dodatkowa pomoc finansowa. Jest jednak jeszcze niedziela - zakończyła Anna Twardosz.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kacper Tomasiak i Jarosław Konior (w ramce)
Skoki Narciarskie

On odkrył Kacpra Tomasiaka dla skoków. Nie zgadza się na burzę wokół zasług trenerów

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Sportowiec w kombinezonie skoczka narciarskiego, z numerem startowym, kaskiem i goglami, uśmiechnięty, siedzi na tle dużych kół olimpijskich.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
Zawodnik w stroju narciarskim ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich w skokach narciarskich, rozstawiając szeroko narty w pozycji telemarkowej, w tle jednolita biała powierzchnia śniegu.
Pola BełtowskaHANNIBAL HANSCHKE/EPAPAP
Paweł Wąsek
Paweł WąsekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

