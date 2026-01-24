Koszmarne warunki przy próbie Piotra Żyły. Polak nie miał żadnych szans

Można śmiało napisać, że Mistrzostwa Świata w Lotach rozgrywane w Oberstdorfie są niestety bardzo dobrym podsumowaniem poczynań polskiej reprezentacji w tym sezonie. W Pucharze Świata honor Biało-Czerwonych raz po raz musiał ratować Kacper Tomasiak, który do Niemiec nie pojechał.

Z kolei w pierwszej w tym sezonie imprezie mistrzowskiej robi to Piotr Żyła. Najlepszy polski lotnik znów udowadnia, że skocznie "mamucie" są mu bardzo bliskie i nawet bez odpowiedniej formy potrafi się na nich odnaleźć, będąc zdecydowanie najlepszym z wszystkich skoczków powołanych przez Macieja Maciusiaka.

Trudne warunki dla Żyły. Poradził sobie nieźle

Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł pożegnali się z rywalizacją o medale już po pierwszej serii piątkowych zawodów. Cała trójka zakończyła konkurs w czwartej dziesiątce. Jedynym, który awansował do trzech kolejnych serii okazał się Piotr Żyła. 39-latek po piątkowej rywalizacji plasuje się na szesnastym miejscu.

Przed sobotnimi dwiema seriami organizatorzy przewidzieli dla najlepszej trzydziestki serię próbną. Sędziowie ustawili belkę na 22. stopniu przy wietrze około pół metra na sekundę w plecy. Żyła trafił na bardzo trudne warunki, bo przy jego próbie wiatr przekroczył metr na sekundę (druga najwyższa rekompensata przyp. red.). Polak swój lot zakończył na odległości 185,5. metra.

Po lądowaniu był szósty. W walce o wygraną pierwszym skoczkiem, który przekroczył 220. metr był Stephan Embacher. Kolejnym okazał się Jan Hoerl. Obaj ruszali jednak z belki 23. Przed skokiem Domena Prevca obniżono ją o trzy stopnie. Słoweniec nic sobie jednak z tego nie robił. 218. metrów wystarczyło do zwycięstwa.

Wyniki serii próbnej przed 3 i 4 serią konkursu Mistrzostw Świata w Lotach:

1. Domen Prevc - 163.9 pkt

2. Jan Hoerl - 157.2 pkt

3. Stephan Embacher - 155.7 pkt

...

20. Piotr Żyła - 121.4 pkt

Dawid Kubacki jest ostatnim polskim skoczkiem, który zanotował zwycięstwo w zawodach PŚ FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Kamil Stoch IMAGO/Dominik Berchtold AFP

Piotr Żyła i w kółku Dawid Kubacki Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

