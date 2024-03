Koszmarne upadki w Planicy. Aleksander Zniszczoł otwarcie mówił o strachu, Kamil Stoch żałował "rodeo"

Już w pierwszej serii treningowej potwornie wyglądający upadek miał Kazach Siergiej Tkaczenko. W tym wypadu problemem nie był jednak najazd, a błąd techniczny zawodnika.

Skoczka sponiewierało straszliwie. Kilka razy przekoziołkował, a potem sunął po zeskoku. Na szczęście wstał o własnych siłach. Na skoczni jednak już się nie pojawił.

W kwalifikacjach byliśmy świadkami dwóch upadków. Oba miały miejsce już po lądowaniu. I w tym wypadku winny był częściowo zeskok. Pierwszym, który przekonał się o tym, jak niebezpiecznie jest na Letalnicy, był Amerykanin Casey Larson. On jednak wstał o własnych siłach. Reklama

O wiele gorzej zakończyło się lądowanie Fina Eetu Nousiainena. Ten na moment wstał, ale zaraz upadł i zwinął się w kłębek. Stało się jasne, że coś się wydarzyło. Medycy szybko zaczęli reagować i od razu wezwali tobogan. Fin z podejrzeniem uszkodzenia kolana trafił do szpitala.

Strach Aleksandra Zniszczoła. Straszliwe dziury na zeskoku skoczni w Planicy

Dzień przed kwalifikacjami organizatorzy starali się solą utwardzić zeskok. Z wierzchu utworzyła się skorupa, którą jednak zawodnicy rozbijali przy lądowaniu. Pod spodem był jednak kopny śnieg.

Z tego powodu na telemark po lądowaniu na 241. metrze, nie zdecydował się Piotr Żyła. Wygrał może na tym zdrowie, choć stracił szansę na zwycięstwo.

Otwarcie o strachu mówił Aleksander Zniszczoł, który przyznał, że stracił sporo energii w związku z lądowaniem.



Szczerze mówiąc, to bałem się lądować w Planicy. Od razu wiedziałem, że w kwalifikacjach na pewno nie będę lądował telemarkiem. Po prostu było to zbyt niebezpieczne. Te nerwy kosztowały mnie wiele energii. Cała ona poszła na to, by skupić się na lądowaniu ~ mówił wiślanin w rozmowie z Interia Sport.

- Zeskok jest bardzo trudny. Jest sporo dziur i śladów po innych skoczkach. I to jest w tej chwili największy problem. W nocy ten zeskok trochę się zmroził. Rano wyszło słońce i zaczęło się to trochę topić. Śnieg zrobił się miękki, ale nie z wierzchu, gdzie jest skorupka, tylko pod spodem. Po tym, jak ktoś wyląduje, to robi się dziura w tym miejscu. Po wylądowaniu trudno jest utrzymać narty, bo one nie mają krawędzi, a buty też nie trzymają, bo to nie są narty zjazdowe tylko skokowe. Do tego działają na nas dużo większe siły, a wszystko odbywa się na znacznie większej prędkości - tłumaczył Maciej Kot. Reklama

Właśnie ze względu na problemy z zeskokiem przesunięte zostały sesje treningowe. Zawodnicy pojawili się na skoczni pół godziny później, niż planowano.

- Drobne nierówności dawały się we znaki. Czuć je było pod nartami. Przy lądowaniu mocno je podbijało. Od rana wiedzieliśmy, że będzie twardo. Nocą zeskok bowiem zmroziło. Z tego względu przesunięte zostały serie treningowe. Mieliśmy zatem tego świadomość, że będzie twardo i że będzie trzęsło - mówił Dawid Kubacki.

- Zeskok był trudny, ale z tym trzeba się było liczyć w tych warunkach. Jest ciepło i mamy słońce. Organizatorzy są zatem zmuszeni do tego, by używać różnych środków chemicznych dla ratowania zeskoku. To powoduje, z tworzą się nierówności - wtórował mu Kamil Stoch.

Nowy rozbieg na skoczni w Planicy. Nie będzie już "rodeo"

Nasz znakomity skoczek bardzo żałował jednak tego, że w Planicy pojawił się nowy najazd. Zmiana torów kosztowała organizatorów ok. 350 tysięcy euro (ok. 1,5 miliona złotych).

Nowe tory zrobiła jedna ze słoweńskich firm, która jeszcze nie działa w Pucharze Świata. Teraz zatem organizatorom niestraszne będą wysokie temperatury o słońce. Nie trzeba już będzie wykorzystywać wojska do zasłaniania torów. Wszystko dlatego, że są sztucznie mrożone. Do tego stworzono specjalny drenaż do odprowadzenia wody.

Specjalne rowki na rozbiegu będą odprawdzały wodę z torów w Planicy / RTY SLO/screen / INTERIA.PL

Trochę żałuję, że nie będzie już rodeo na najeździe. Świat idzie jednak do przodu. Skoki też, choć trochę wolniej. W końcu jednak nie będzie problemu z roztapianiem się rozbiegu. Stare tory dawały jednak nutkę tego czegoś. Były dzięki temu dodatkowe emocje ~ mówił Stoch.

- Bardzo przyjemny najazd. Byłem mile zaskoczony. Do tego zmienili belkę. Poprzednia była super. Chyba najlepsza w całym Pucharze Świata, ale ta teraz też jest fajna - ocenił Piotr Żyła.

Nowy najazd chwalił też Kot: - Teraz najazd jest super. Starym torom też nic nie brakowało, ale był jeden warunek. Temperatura nie mogła wzrosnąć do 10 stopni i nie mogło świecić na nie słońce. W tych torach nie ma się co martwić o to, że spotkamy jakąś niespodziankę, bo są z tworzywa sztucznego, a w środku jest lód. On na pewno wytrzyma wysokie temperatury. To krok w dobrą stronę.

Z kolegami nie do końca zgodził się Kubacki, który przyznał, że jednak tory nie są idealne: - Nie wiem, czy do końca jest tak równo na najeździe. Miałem problem na nim, bo w żadnym skoku nie widziałem progu. Wszystko przez to, że w torach jest tarka. To powoduje delikatne wibracje i przez to nie mogłem oczami wyostrzyć obrazu. Ogólnie jednak jest w porządku.

Z Planicy - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Aleksander Zniszczoł / EXPA/ JFK / Newspix

Upadek Eetu Nousiainena w Planicy / Jure MAKOVEC / AFP

Piotr Żyła / Jure MAKOVEC / AFP