Do fatalnie wyglądającego upadku Martina Kocha doszło w 2000 roku podczas konkursu rozgrywanego w ramach Igrzysk Dobrej Woli . Były to rozgrywane w wielu konkurencjach zawody, których inicjatorem był amerykański przedsiębiorca - Ten Turner. Stanowiły reakcję na kryzys ruchu olimpijskiego i bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie oraz Los Angeles.

W tamtych zawodach kapitalnym skokiem popisał się Austriak Martin Koch , który lądując na 133. metrze ustanowił nowy rekord skoczni . Poprzedni - należący do Amerykanina Alana Alborna - wynosił 130 metrów. Następnego dnia podczas rywalizacji indywidualnej Martin Koch jeszcze bardziej wyśrubowałby swój rezultat , gdyby nie koszmarny upadek , do którego doszło w niecodziennych okolicznościach .

Skoki narciarskie. Koszmarny upadek Martina Kocha na skoczni w Lake Placid

Austriacki skoczek leciał wysoko nad zeskokiem i po lądowania podchodził już niemal jego płaskiej części. Być może mimo to udałoby mu się bezpiecznie wylądować, gdyby nie to, że przed zetknięciem z podłożem... jego narta wypięła się z wiązania. W efekcie Martin Koch z impetem uderzył w śnieg, po czym bezwładnie koziołkował do czasu całkowitego wytracenia prędkości.