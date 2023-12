Koszmarne sceny, a teraz to. Kapitalna wiadomość przed Turniejem Czterech Skoczni

To, co wydarzyło się na skoczni w Bischofshofen , zaskoczyło samych organizatorów, którzy przygotowują się tradycyjnie do ugoszczenia konkursu Turnieju Czterech Skoczni . Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich na austriackim obiekcie tradycyjnie mają zostać rozegrane 6 stycznia. Wówczas poznamy zdobywcę Złotego Orła. Na nieco ponad kilkanaście dni przed zawodami doszło jednak do katastrofy.

Turniej Czterech Skoczni. Pocieszające obrazki ze skoczni w Bischofshofen

Zaznaczył przy tym, że prace naprawcze na skoczni przebiegają sprawnie i nie dochodzi przy nich do żadnych problemów. Potwierdza to podgląd na widok ze skoczni dostępny online. Widać na nim, że obiekt rzeczywiście jest sprawnie doprowadzany do optymalnego stanu, co daje dużą nadzieję na to, że deklaracje Sandro Pertile rzeczywiście się sprawdzą i nie nie zepsuje święta skoków narciarskich, jakim zawsze jest Turniej Czterech Skoczni.