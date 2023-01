Koszmarne prognozy na PŚ w Zakopanem. Najgorzej ma być w niedzielę

W najbliższy weekend (13-15 stycznia) w Zakopanem odbywać się będą zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Organizatorzy otrzymali pomoc, bo stolicę polskich Tatr nawiedziły intensywne opady śniegu i z przygotowaniem skoczni nie ma już problemu. Są jednak złe informacje, jakie napływają z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie wiało. I to solidnie. Sprawdza się zatem czarny scenariusz, o jakim pisaliśmy już w poniedziałek.

Skoki narciarskie. Front za frontem nad Zakopanem. Będzie wiało

Przez Zakopane będzie sunął w weekend front za frontem, a to będzie niosło za sobą niestabilną i wietrzną aurę.

- W Zakopanem spodziewamy się mocnego wiatru w weekend. Jest on jednak uzależniony od tego, jak silny będzie front, jaki będzie przechodził przez stolicę polskich Tatr już od piątku - powiedziała Katarzyna Cielecka-Nowak, młodszy synoptyk IMGW, w rozmowie z Interia Sport.

- Za nim będzie napływało chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Ono jest znane z tego, że jest chwiejne. Robi się zachmurzenie kłębiaste. Można zatem tego dnia spodziewać się większych porywów wiatru. Mogą one dochodzić do 60-65 km/h. Na szczytach górskich ma wiać znacznie mocniej. Taka aura ma nam towarzyszyć w piątek i z piątku na sobotę - przekazała nam synoptyk.

Najgorzej ma być w niedzielę. "Największe uderzenie"

Z soboty na niedzielę pojawi się jednak kolejny front i wiatr będzie jeszcze bardziej da się we znaki niż w piątek. Tymczasem na niedzielę zaplanowano konkurs indywidualny (godz. 16.00).

- Spodziewamy się porywów wiatru nawet do 70 km/h. Mają się one utrzymać także w niedzielę. Tego dnia ma być największe uderzenie - usłyszeliśmy od synoptyk.

Istnieje też jednak szansa na to, że ten front może przejść szybciej. I wówczas już w sobotę wieczorem można się spodziewać porywów wiatru.