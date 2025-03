Zobaczymy, co będzie. Mam kontrakt do końca sezonu w 2026 roku i planuję go wypełnić. Staram się pracować naprawdę ciężko każdego dnia, by jak najbardziej pomóc skoczkom. Decyzja nie leży na moim poziomie. Ja tej decyzji nie podejmę. Dlatego kontynuuję pracę. Jeśli ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać, to oczywiście jestem gotowy. Będę też na ten temat rozmawiał z zawodnikami

~ powiedział Thurnbichler.